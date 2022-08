La star de Cobra, Chiyaan Vikram, a-t-elle laissé un conseil subtil à la star de Liger, Vijay Deverakonda ?

Ligre étoile Vijay Deverakonda fait l’actualité ces jours-ci et pour toutes les mauvaises raisons. Le film qui devait être un succès au box-office s’est avéré être un échec au box-office. De plus, le comportement de Vijay Deverakonda est également beaucoup remis en question. Il y avait une tendance Boycott Liger qui avait envahi Twitter avant la sortie du film. Vijay Deverakonda a ensuite déclaré que «Kaun rokega, dekh lenge» lors d’un événement et il a été qualifié d’arrogant. Maintenant, la star de Cobra, Chiyaan Vikram, a parlé de la tendance au boycott qui a attiré l’attention de tous.

Commentaire de Chiyaan Vikram sur la tendance au boycott

Lors d’un événement, Chiyaan Vikram a été interrogé sur le boycott des films hindis. À ce sujet, il a déclaré qu’il ne savait rien de Boycott et qu’il ne connaissait que Cobra. Il a été cité en disant: “Je sais pour le garçon. Je sais pour le lit. Qu’est-ce que ce boycott? Je ne connais pas le mot. Je ne sais rien à part Cobra.” Sa réponse intelligente en a impressionné beaucoup et Vijay Deverakonda peut certainement s’inspirer de lui pour savoir comment gérer ces débats controversés. Chiyaan Vikram est occupé à promouvoir son film Cobra. Le film sort le 31 août 2022.

Le Liger de Vijay Deverakonda souffre à cause de son commentaire

Vijay Deverakonda, qui a promu Liger à grande échelle, a récemment rencontré un propriétaire de théâtre qui l’a qualifié d’arrogant et d’anaconda. Manoj Desai de Gaiety Galaxy avait déclaré que la remarque « dekh lenge » de Vijay avait entraîné une baisse des réservations à l’avance de Liger entraînant une perte. Il a été cité en disant par Filmi Fever, “M. Vijay, vous êtes devenu arrogant, ‘Regardez le film ou si vous ne le souhaitez pas, ne regardez pas’. Si le public ne regarde pas, quelle est la situation de Taapsee Pannu Qu’est-ce que Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar traversent ? Vijay a maintenant rencontré Manoj Desai pour résoudre le malentendu entre eux. Les photos de leur rencontre étaient également devenues virales.