La star de Clean Bandit, Grace Chatto, a fustigé les ministres pour leur manque «dévastateur» de soin des arts pendant la pandémie.

Les patrons de Glastonbury ont appelé le gouvernement à offrir un soutien financier pendant qu’ils planifiaient l’événement dans l’incertitude et sans assurance annulation – peu de temps avant l’annulation du festival de juin.

Grace, 35 ans, déclare: «Il faudrait donner plus d’aide, surtout s’ils en font la demande. Toute l’industrie de la musique live est dévastée par cette pandémie. Beaucoup de musiciens, d’équipes et d’organisateurs de festivals doivent simplement se taire et trouver de nouvelles lignes de travail, ce qui est vraiment triste. Il semble que les conservateurs ne se soucient pas du tout des arts, ce qui n’est pas nouveau. Mais c’est une chose tellement dévastatrice maintenant.







«C’est inquiétant, mais j’essaie d’être positif et optimiste et je pense que l’industrie pourra revenir.»

En parlant de positif, les morceaux joyeux du groupe ont récemment été notés avec une note de positivité de 95% par Spotify – et le nouveau single Higher, avec Iann Dior, sorti aujourd’hui, est tout aussi édifiant.

«Je ne sais pas comment ils ont réussi», dit Grace en riant.







«Mais nous essayons toujours d’avoir de l’humour et du plaisir dans notre musique.

«C’est bien d’apporter de la joie.»

