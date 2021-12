La star de « Claws » Carrie Preston révèle pourquoi elle « a fondu en larmes » avant de tourner la scène finale

Carrie Preston a déclaré EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife qu’elle « sanglotait » lors de son dernier jour de tournage de « Claws » après qu’un incident COVID l’a dissuadé de dire au revoir aux acteurs et à l’équipe.

Carrie Prestonle dernier jour sur le tournage de Les griffes était une montagne russe émotionnelle pour l’actrice de 54 ans. Carrie, qui joue Polly Marks dans le drame à succès TNT, a parlé EXCLUSIVEMENT à HollywoodLa Vie devant Les griffes’ première de la quatrième et dernière saison le 19 décembre à propos de l’expérience émotionnelle qu’elle a vécue lors de son dernier jour de tournage fin 2020. «Je me dirigeais vers ma dernière scène de cette émission que j’aime tant. Et c’était aussi la dernière scène de toute la série », a expliqué Carrie. « Alors que je me dirigeais vers la porte, mon téléphone a sonné et c’était l’agent COVID qui a dit: » Quelqu’un dans votre zone a été testé positif. «

Carrie a poursuivi: « J’étais seule dans ma petite location, j’ai fondu en larmes. Je sanglote, tout le monde appelle. Et j’avais écrit un discours que je voulais faire à l’équipe, un discours de remerciement, au nom de tous les acteurs, et je ne pouvais pas être là pour le faire. Alors je l’ai envoyé à Judy [Reyes]. Et elle était là parce que ce n’était pas dans sa petite zone immédiate. Elle a donc pu [read it] et puis ils FaceTime. Judy a lu le discours que j’avais écrit, et je pouvais voir l’équipage et je sanglotais.

Carrie, qui joue dans la série avec Judy (Quiet Ann), Karrueche Tran (Virginie Loc), Niecy Nash (Desna Simms), et Jenn Lyon (Jennifer Husser) en tant que manucure du sud de la Floride qui entrent dans le monde du crime, a déclaré à HL que malgré l’incident COVID, elle « avait toujours l’impression que nous étions tous ensemble » pour le dernier jour de la distribution sur le plateau « même si nous n’allions pas le faire cela chemin. » En ce qui concerne la dernière saison, Carrie a déclaré qu’elle était « très heureuse » de la tournure de l’histoire de Polly. « En fait, je suis très satisfait de ce qu’ils ont donné à Polly pour faire cette saison, et juste de la résolution du personnage », a déclaré le natif de Géorgie. « C’est toujours divertissant, surprenant et étrange. Parfois, vous pensez : « Oh, cela ne peut pas être vrai. » Mais nous disons toujours que c’est « Clawsible ». «

HL a également interviewé EXCLUSIVEMENT Jenn, Judy et Karrueche à propos de Les griffes, et les trois actrices ont déclaré qu’elles tournaient de la même manière la saison dernière. « J’ai commencé à pleurer probablement l’épisode deux de cette saison. Parce que, vous savez, le temps qui passe me rend mélancolique et je ne veux pas que les choses se terminent », a admis Jenn, 36 ans. « Et donc j’étais très triste. »

Pendant ce temps, Judy, 54 ans, a déclaré qu’elle était « reconnaissante » pour les près de cinq ans qu’elle a passés dans la série à succès dirigée par des femmes. Quant à Karrueche, la gagnante des Daytime Emmy, âgée de 33 ans, a déclaré qu’elle n’oublierait jamais le lien indestructible qui les Les griffes famille s’est développée au cours de la série. «Nous avons cet amour et cette connexion les uns avec les autres en dehors du plateau que nous pouvons également apporter sur le plateau. Et c’est tellement amusant et tellement facile », a-t-elle expliqué. « Cela va de pair avec l’équipage aussi. Vous savez, nous n’étions vraiment qu’une grande famille.

La dernière saison de Les griffes démarre avec une première de 2 heures le 19 décembre à 21 h HE sur la TNT.