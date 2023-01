La star de Clarkson’s Farm, Kaleb Cooper, vise à devenir riche grâce à une décision commerciale intelligente

La star de CLARKSON’S Farm, Kaleb Cooper, vise à devenir riche en déposant son nom.

L’entrepreneur entreprenant, 24 ans, veut commercialiser des marchandises et des services avec un nouveau logo soumis le mois dernier avec ses initiales KC.

Arthur Edwards / Le Soleil

Kaleb Cooper a été une figure clé pour aider Jeremy Clarkson dans son émission agricole à succès Clarkson’s Farm sur Amazon[/caption]

Sa demande de marque – comportant également un tracteur, une vache, un épi de maïs et un champ labouré – a été déposée le mois dernier et est en cours d’examen par l’Office de la propriété intellectuelle.

Hier soir, des amis de Kaleb ont déclaré qu’il voulait protéger son entreprise après que des noms de domaine aient été achetés par des parieurs sans scrupules essayant de tirer profit de sa nouvelle renommée.

Kaleb a été un personnage clé qui a aidé Jeremy Clarkson dans son émission agricole à succès sur Amazon, souvent exaspéré de manière hilarante par la naïveté de l’ancienne star de Top Gear.

Il a formé Kaleb Cooper Contracting, offrant des «solutions de contrats agricoles dans l’Oxfordshire», bien avant d’apparaître à la télévision.

Il a également créé deux sociétés – Kaleb Cooper Productions Ltd et K Cooper Holdings Ltd – pour s’occuper de son travail ultérieur à la télévision et dans les médias.

Clarkson a révélé l’année dernière que le rusé Kaleb avait conclu un accord pour acheter des déchets humains à prix réduit à Severn Trent pour les utiliser comme engrais.

Mais il a dit : « Cela soulève un point intéressant.

« Achèteriez-vous de la nourriture si vous saviez qu’elle a été cultivée à partir d’excréments humains ?

Hier soir, un ami de Kaleb a déclaré au Sun : “Il utilise son nom pour ses intérêts commerciaux depuis qu’il a commencé à travailler à 13 ans.

« La plupart des gens savent que Kaleb fait partie de Clarkson’s Farm, mais c’est un fait moins connu que Kaleb est un entrepreneur agricole prospère.

“Dans le cadre de son entreprise, il a besoin d’un logo et d’un nom de domaine et il a donc enregistré Kaleb Cooper Contracting Ltd.”