La star de Cirkus, Ranveer Singh, réagit après que TikToker Daniel Mac demande “que faites-vous dans la vie”

La star de Bollywood, Ranveer Singh, est récemment arrivée dans sa Lamborghini Urus lors de l’événement Meta Creator Day à Mumbai. Lors de l’événement, il a rencontré le populaire TikToker Daniel Mac. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.

Daniel a partagé un clip sur Instagram dans lequel Ranveer peut être vu au volant de sa Lamborghini Urus. En le voyant, Danie a dit: “Ce type est mobbin.” Plus tard, il s’est approché de Ranveer et lui a demandé : « Votre voiture est malade. Que faites-vous dans la vie?”





Ranveer a répondu: «Je suis un acteur. Et vous êtes Daniel Mac. Daniel est surpris et dit: “Oh, tu le sais.” Ranveer a répondu: “Que faites-vous à Mumbai?” Daniel a répondu: “Je suis ici pour Meta Creator Day.” Partageant la vidéo, Daniel a écrit, “la plus grande entrée de tous les temps @ranveersingh #metacreatorday.” Ranveer a commenté: “Ayyyyyy (emoji yeux de cœur).” Daniel a écrit: “@ranveersingh dans la maison.”

Ranveer Singh est connu comme l’artiste le plus énergique de Bollywood. Avec son zèle et sa vigueur, l’acteur peut électriser une pièce entière. L’acteur est bien connu pour avoir volé la vedette à chaque rassemblement. Et lors du dernier événement Meta, nous avons eu un aperçu de la même chose. Ranveer a également pu danser avec la sensation Internet Kili Paul lors de l’événement. Kili et Ranveer peuvent être vus dans une vidéo qui a fait surface en ligne. On peut les voir danser ensemble dans la vidéo.

Découvrez la vidéo virale ici :





Pour ceux qui ne sont pas familiers, Kili Paul est un célèbre créateur de contenu tanzanien qui s’est fait connaître pour sa performance de synchronisation labiale sans faille dans la chanson de Shershaah Raatan Lambiya. Paul compte 4,2 millions de followers sur Instagram. Il a récemment fait savoir à ses abonnés qu’il se rendrait en Inde pour l’événement Meta.