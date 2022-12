La star de Cirkus, Ranveer Singh, dit qu’il peut se retirer du métier d’acteur; Voici pourquoi [Exclusive]

Ranveer Singh dit à Pooja Hegde dans une interview exclusive avec BollywoodLife qu’il peut même prendre sa retraite après qu’elle lui ait demandé s’il était satisfait. La vie de Bollywood a rencontré les acteurs vedettes de Cirkus et s’est montrée franche avec eux comme jamais auparavant. Pooja Hegde, qui a dominé les cœurs avec ses sorties consécutives, fait également partie de Cirkus et nous avons interrogé l’actrice si elle était satisfaite de son travail, où elle était assise à côté de Ranveer et a déclaré qu’aucun acteur ne serait satisfait de son ou son travail quand elle a demandé à Ranveer, il a dit qu’il pouvait même prendre sa retraite, ce à quoi Pooja a dit qu’elle avait un long voyage à faire.