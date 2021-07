New Delhi: L’actrice Diksha Singh a marqué les téléspectateurs lorsqu’elle a fait ses débuts dans la série Chutzpah de SonyLIV cette année. Elle a commencé avec un bang et a réussi son rôle de Neena dans la série qui explore le côté obscur des médias sociaux. Dans une récente interview, elle a parlé d’une scène qui était particulièrement difficile pour elle en tant que premier acteur – une scène de baiser avec sa co-star Kshitij Chauhan.

Elle a révélé qu’elle était très nerveuse à propos de la partie des baisers car c’était très nouveau pour elle. Le réalisateur de l’émission Simarpreet Singh lui a conseillé de passer du temps avec sa co-vedette afin qu’elle puisse établir une relation avec lui et se sentir à l’aise. Cela, a-t-elle dit, l’a aidée et après quelques reprises, le duo a réussi à planter le clou.

Elle a confié à India.com : « J’étais assez nerveuse de savoir que je devais jouer une scène de baisers directement dans ma première émission Web », informe Diksha, précisant: « C’était une toute nouvelle chose à faire pour moi et cela aussi le premier jour du tournage. L’idée était de donner un aspect très naturel et spontané. Lorsque j’ai informé le réalisateur de la série Simarpreet que j’étais très conscient de la scène, il a eu la gentillesse de comprendre mon inquiétude et m’a suggéré de passer du temps avec Kshitij et nous mettre à l’aise car il était aussi un peu nerveux. Après quelques reprises, le tir a été ok. »

En parlant de la série, Diksha a qualifié son personnage d’extrêmement superposé et est heureuse d’avoir eu l’opportunité de la jouer. « Neena est un personnage à plusieurs niveaux et je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité de représenter un personnage axé sur la performance dans ma première émission Web. Je considère Neena comme une super-héros, car elle fait son travail dans la série sans effort », a-t-elle ajouté.

Outre Diksha Singh, le spectacle moderne met également en vedette Manjot Singh, Varun Sharma, Tanya Maniktala, Elnaaz Norouzi, Kshitij Chauhan et d’autres. Il était sorti le 23 juillet 2021 sur SonyLIV.