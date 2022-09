La star de Chup, Shreya Dhanwanthary, révèle qu’elle était “presque sans abri” avant de signer son premier film

Shreya Dhanwanthary profite actuellement du succès de son dernier film Chup: Revenge of the Artist dans lequel on la voit jouer Nila Menon, une journaliste de divertissement. Le thriller de crime psychologique, réalisé par R Balki, met également en vedette Sunny Deol et la star malayalam Dulquer Salmaan dans les rôles principaux.

Récemment, lors d’une conversation avec la chaîne YouTube Curly Tales, Shreya, dont le premier film de Bollywood était la vedette d’Emraan Hashmi Why Cheat India?, a parlé de ses jours difficiles dans l’industrie cinématographique hindi et a révélé qu’elle était presque sans abri et devait rester affamée pour longtemps avant de signer son premier film.

“J’ai mis 10 ans à faire mon premier film. Ne me demandez pas comment j’ai fait. Je ne sais pas comment j’ai fait. Je ne sais pas comment je suis resté ici, comment j’ai continué à rester ici… pas avoir de l’argent, presque être sans abri, rester affamé pendant longtemps. Je ne sais pas comment j’ai fait, une sorte de psychose à coup sûr”, a déclaré l’actrice.

Shreya a même ajouté qu’elle ne croyait pas avoir trouvé sa place dans l’industrie comme elle l’a déclaré : “Vouloir être dans des films était une partie de moi que j’ai gardée secrète de mes autres secrets parce que je pensais que c’était tellement ridicule et irréalisable. pour quelqu’un comme moi. Je n’arrive pas à croire que je suis ici.

L’actrice a été l’un des visages les plus populaires de la scène indienne du streaming en jouant dans des émissions populaires telles que Scam 1992 dans laquelle elle a dépeint la vraie journaliste indienne Sucheta Dalal, The Family Man où elle a été vue jouer un espion nommé Zoya, et Mumbai Diaries 26/11 où elle a joué le journaliste Mansi Hirani.

Avant Chup, Shreya a été vue pour la dernière fois dans un camée pivot en tant que mariée nommée Julia dans le thriller comique Netflix de 2022 Looop Lapeta titré par Taapsee Pannu et Tahir Raj Bhasin. Son monologue en une scène dans l’adaptation officielle du classique allemand Run Lola Run a été très apprécié.