Chelsea a exigé des représailles pour son chagrin d’amour à Wembley en battant Leicester à Stamford Bridge trois jours plus tard, grâce à un but en deuxième période de Rudiger et à un coup de pied du milieu de terrain italien Jorginho.

Une arrivée à 15 minutes de la fin de l’attaquant de Leicester Kelechi Iheanacho a permis une arrivée tendue, mais Chelsea a réussi à faire passer un point devant les Foxes à la troisième place du tableau de la Premier League, avant le dernier tour de matches ce dimanche.

Une intrigue secondaire de la rencontre de mardi était la colère frémissante ressentie dans certains quartiers de Chelsea lors des célébrations par le défenseur de Leicester Daniel Amartey dans le vestiaire de Wembley samedi, après avoir été filmé en train de jeter le fanion de Chelsea au sol avec un dédain désinvolte.

Malgré les excuses de Leicester au club londonien pour l’incident, les joueurs de Chelsea n’avaient clairement pas oublié et l’ont clairement indiqué lorsqu’une bagarre de masse a éclaté à l’approche de temps plein à Stamford Bridge.

Après que Ricardo Pereira de Leicester ait lancé un défi tardif à l’ancien défenseur des Foxes Ben Chilwell, un grand nombre des deux équipes ont rejoint la mêlée qui a suivi.

Cela incluait Amartey, qui était un remplaçant inutilisé sur la ligne de touche.

Une fois repéré par le défenseur des Blues Thiago Silva, le Brésilien s’est dirigé vers lui de manière menaçante, se piquant du doigt avant que son coéquipier Mason Mount ne se joigne également, semblant pousser Amartey.

Le moment où Thiago Silva, Mason Mount et César Azpilicueta ont reconnu Daniel Amartey pic.twitter.com/HYjolQfDB6 – Evo (@ CFCEvo26) 19 mai 2021

Les tensions se sont finalement calmées car Amartey était le seul homme de l’escarmouche à recevoir un carton jaune.

Par la suite, le défenseur de Chelsea Rudiger a insinué que son équipe avait été motivée par les célébrations de la FA Cup du Ghana, sans le nommer par son nom.

« Nous voulions leur montrer parce que les quatre premiers sont en jeu, et malheureusement certains d’entre eux, ils ne savent pas comment célébrer, et nous avons dû les punir, à 100%, » dit l’Allemand.

«Après avoir perdu la finale, nous nous sommes dit que c’était un match énorme… Comme je l’ai dit, certains de leurs membres nous ont donné un peu plus de motivation, à partir de samedi.

«Félicitations à eux [Leicester], ils ont gagné et tout, célébrez, mais ne manquez pas de respect à l’histoire du club, c’est un peu plus grand que vous.

Rudiger appelle le nom d’Amartey, arrête de couper les coins ronds😂😂😂 pic.twitter.com/HErqat8HXN – Osato (@osatoigbinigie) 18 mai 2021

S’exprimant lors des célébrations d’Amartey, le patron de Chelsea, Tuchel, a minimisé l’incident, mais a suggéré que ses joueurs l’avaient clairement en tête.

«Je n’en ai pas parlé» Dit Tuchel. «Je sais qu’il y a eu un incident, mais je n’en ai pas parlé avant le match ni dans aucune réunion.

« Je ne fais pas ça, mais je pense que les joueurs étaient bien conscients. »

La victoire de Chelsea les a placés en pole position pour une place parmi les quatre premiers alors qu’ils se rendaient à Aston Villa pour leur dernier match de championnat de la saison dimanche.

Leicester regarde maintenant nerveusement par-dessus son épaule à Liverpool, cinquième, qui pourrait les dépasser dans le tableau à la différence de buts s’ils gagnent leur match contre Burnley mercredi.

Leicester accueille Tottenham lors de son dernier match de la saison ce week-end, tandis que Liverpool rencontre Crystal Palace à Anfield.

La joie de Chelsea mardi a été quelque peu tempérée par la perte du milieu de terrain clé N’Golo Kante après seulement une demi-heure de match, avec des craintes immédiates qu’il pourrait risquer de rater la finale de la Ligue des champions contre Manchester City à la fin du match. mois.

📸 – Kanté a demandé un remplacement, Kovacic le remplace déjà après 30 minutes. pic.twitter.com/Kuqz3g0cn7 – 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 18 mai 2021

Cependant, le patron des Blues, Tuchel, a suggéré que le Français était « Pas blessé » et avait simplement quitté le terrain par précaution après avoir ressenti une légère gêne musculaire.

L’Allemand s’est dit optimiste d’avoir Kante pour l’affrontement crucial de fin de saison dimanche à Villa.