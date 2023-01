La star de Chelsea qui n’a rejoint que ce mois-ci est en pourparlers sur le choc du transfert à Barcelone: ​​rapport

Chelsea a signé sept signatures en janvier – mais l’un d’eux pourrait déjà être parti pour Barcelone.

Après un été au cours duquel le nouveau propriétaire Todd Boehly a fait de nombreuses nouvelles recrues pour reconstruire l’équipe fatiguée des Blues, les dépenses se sont poursuivies pendant l’hiver. Benoit Badiashile a été le premier à rejoindre Monaco, suivi de David Datro Fofana peu de temps après et de la star brésilienne Andrey Santos le même jour.

Mykhaylo Mudryk était l’achat hors concours dans un accord qui pourrait éventuellement coûter 88 millions de livres sterling, avec Noni Madueke et Malo Gusto également.

Mykhaylo Mudryk est l’achat hors concours de la fenêtre de Chelsea – mais son arrivée pourrait-elle en pousser un autre à la porte? (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Selon le point de vente espagnol, sport (s’ouvre dans un nouvel onglet)Barcelone poursuit un accord pour Joao Felix, qui n’a fait qu’une seule apparition depuis qu’il a rejoint les Blues en prêt de l’Atletico Madrid – et des pourparlers sont apparemment en cours.

Felix a montré des aperçus de brillance lors de ses débuts contre Fulham mais a été expulsé dans le match. Avec l’Atletico et le Barça entretenant de bonnes relations, cependant – en partie grâce à des accords récents sur Antoine Griezmann et Memphis Depay – la formation catalane pourrait faire un grand pas pour l’attaquant portugais.

Ousmane Dembele a récemment subi un autre revers de blessure (s’ouvre dans un nouvel onglet) et avec Xavi qui envisage plus de renforts offensifs, Felix a été vanté par les deux clubs lors de discussions. Le joueur de 23 ans conviendrait certainement à jouer à gauche dans le 4-3-3 du Barça avec le chevauchement d’Alex Balde.

On pensait que Chelsea avait payé environ 9 millions de livres sterling pour les frais de prêt pour amener le joueur à Stamford Bridge – et on s’attendait peut-être à ce qu’il aurait pu rester en Angleterre, si le sort était un succès. Avec les signatures de Mudryk et Madueke, cependant, il semble de plus en plus improbable que Felix reste dans l’ouest de Londres au-delà de ce passage actuel.

La seule sortie de Joao Felix en Premier League jusqu’à présent s’est terminée dans un bain précoce (Crédit image : Getty Images)

On pense que Barcelone serait intéressée à décharger Ferran Torres cet été, tandis que la signature estivale de Raphinha n’a pas réussi à capturer sa forme en Premier League.

Félix est apprécié par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) vaut 50 millions d’euros.

