La star de Chelsea, Moises Caicedo, prend une décision radicale avant le retour de Brighton

Moises Caicedo a pris une décision surprise avant le choc de Chelsea en Premier League contre Brighton. Les Blues ont amené Caicedo de la côte sud l’été dernier dans le cadre d’un contrat record de 115 millions de livres sterling et, compte tenu de ce prix, il a fait l’objet de critiques importantes lors de sa première saison au club.

Au cours des premiers mois de sa carrière à Chelsea, Caicedo a connu des difficultés, mais récemment, il a réalisé de nombreuses performances expertes au milieu de terrain. Après sa troisième victoire consécutive en championnat, Chelsea est désormais septième du classement avec 57 points, derrière Newcastle, sixième, en raison de la différence de buts.









La qualification en Ligue Europa n’était pas quelque chose dans la ligne de mire de Chelsea il y a quelques semaines à peine, mais quelques résultats positifs, ainsi que la perte de points d’autres équipes, en font désormais un objectif réaliste. Compte tenu de leur forme récente, on a demandé à Pochettino si Chelsea avait franchi un cap, sa réponse étant certainement révélatrice.

« Vous aimez voir tous les chiffres et toutes les données. Nous avons été punis lors des 10 premiers matchs, non pas à cause de nos performances mais parce que nous n’avons pas été assez cliniques avec les occasions que nous nous sommes créées », a-t-il déclaré après la victoire contre Forest.

« Dans ces 10 premiers matchs, pour avoir entre quatre et huit points de plus, je pense qu’aujourd’hui nous serions dans une position complètement différente. Si l’on compte le match que nous avons joué contre Tottenham [in November]c’était le numéro 10, nous avons joué 26 matchs [since] et si on commence à compter à partir de là, je pense que nous serions certainement dans le top quatre sur cinq, avec de très bonnes performances.

« Ce n’est pas parce que vous me l’avez demandé, mais pour évaluer les 26 derniers matchs, si vous y mettez toutes les circonstances et que vous analysez et évaluez cette saison, nous sommes clairement en train d’aller haut. Finir en force est notre défi maintenant d’essayer de réussir à être en Europe la saison prochaine et à démarrer la prochaine saison en force. »

L’amélioration de Caicedo au fil de la saison a été la clé de la forme de frappe des Blues au moment parfait et maintenant le milieu de terrain a pris une décision importante avant de retourner au stade Amex. S’inspirant peut-être de Nicolas Jackson avant le choc contre Arsenal plus tôt cette année, Caicedo a changé sa couleur de cheveux du foncé au blond, mais toujours avec la coupe de cheveux habituelle de grade 1.

Le changement d’apparence n’est peut-être pas le meilleur présage pour Chelsea, la décision de Jackson de devenir blonde étant suivie de près par une défaite 5-0 face à Arsenal. Plus tôt dans la saison, les Blues ont battu Brighton à Stamford Bridge et ils espèrent donc répéter cela dans la quête d’une place européenne.