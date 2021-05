La star de Chelsea, Kovacic, sème la confusion après avoir créé un compte Twitter … afin de boycotter Twitter

Vendredi, le milieu de terrain s’est rendu sur la plate-forme avec son compte nouvellement créé, écrivant que « quelque chose doit changer ».

« Nous voulons que les entreprises de médias sociaux fassent davantage pour empêcher la discrimination en ligne abuser de.

« Nous nous associons donc à d’autres équipes et organisations pour boycotter les réseaux sociaux jusqu’au mardi 4 mai. »

Gagner près de 8000 abonnés en moins de 24 heures, Kovacic a été accueilli par de nombreux fans – bien que certains spectateurs tels que l’ancien footballeur Stan Collymore se soient moqués de cette décision.

« Mateo Kovacic de Chelsea a créé un compte Twitter afin de dire au monde qu’il boycottait … Twitter, » »Plaisanta Collymore.

« Nuit à tous, » il a signé, pour sous-titrer un GIF du personnage de The Office du comédien Steve Carell, Michael Stott, faisant une sortie maladroite.

Mateo Kovacic de Chelsea a créé un compte Twitter afin de dire au monde qu’il boycottait..Twitter. Nuit à tous. pic.twitter.com/OqKcZnKZ4A – Stan Collymore (@StanCollymore) 30 avril 2021

Faits saillants du compte Twitter de Mateo Kovacic pic.twitter.com/2MvRHBmg3I – MoistMatic 🇵🇹 (@_UtdWiII) 30 avril 2021

Mateo Kovacic Twitter met en évidence 2021 Full HD pic.twitter.com/Rz5bwHOxE4 – Lux (@ CFCLux2) 30 avril 2021

Kovacic a pris cette décision dans le cadre d’une campagne plus large lancée par des organisations sportives à travers le Royaume-Uni pour une panne de courant sur les réseaux sociaux, qui a commencé vendredi et durera jusqu’à lundi.

Cette décision vise à faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles prennent des mesures plus strictes pour prévenir les abus et la discrimination racistes infligés aux stars du sport et à d’autres sur leurs plateformes.

Certains observateurs, cependant, ont affirmé que cette étape n’était que la signalisation de la vertu performative qui ne contribuerait guère à s’attaquer aux problèmes plus profonds du racisme et de la discrimination.

La présence éphémère de Kovacic sur Twitter a été comparée au fait d’avoir été remplacé en temps d’arrêt, seulement pour que le coup de sifflet complet soit sifflé quelques secondes plus tard.

Cependant, l’entraîneur Thomas Tuchel aimerait probablement que sa charge apparaisse à quelque titre que ce soit sur le terrain, après avoir raté les cinq derniers matches de son équipe avec un coup aux ischio-jambiers.

Kovacic subissant une modification à l’entraînement, le tacticien allemand l’a exclu du coup d’envoi en début de soirée avec Fulham en Premier League, et a laissé entendre qu’il doutait d’un affrontement en demi-finale retour de la Ligue des champions avec l’ancien club du Real Madrid mercredi.

« Il s’est entraîné avec nous, mais il n’est toujours pas totalement confiant, il a ressenti quelque chose à la fin de l’entraînement. Il n’est donc pas disponible, malheureusement » Tuchel confirma.

« Tous les autres sont disponibles à l’exception de Toni Rudiger, blessé à la dernière minute du match de Madrid. Tous les autres sont disponibles.

« Avant de nous entraîner aujourd’hui, nous pensions que Kova avait une grande chance de nous rejoindre le plus tard à Madrid, peut-être même pour aujourd’hui.

« Alors maintenant, nous avons un petit revers, pas un gros, avec lui, » conclut-il.

🔵 Meilleurs joueurs de Chelsea classés WS sous Tuchel (3+ applications): 🥇 Mateo Kovacic – 7,41🥈 Jorginho – 7,40🥉 Cesar Azpilicueta – 7,25🗣️ Tuchel sur Kovacic à l’application Fifth Stand: « Je l’aime. Je pourrais réveiller le gars à 3 à nuit et il sera à Cobham à 3.15 prêt à tout donner » pic.twitter.com/VFUtRpKfgj – WhoScored.com (@WhoScored) 16 février 2021

En tant que l’un des artistes vedettes de sa tenue, cependant, qui a contribué à transformer le milieu de terrain et la fortune des Blues aux côtés de Jorginho lorsqu’il a succédé à Frank Lampard, les remarques précédentes suggèrent que Kovacic a la confiance de Tuchel.

« Je l’aime, » Tuchel a déclaré en février, alors que Chelsea avait connu une impressionnante invaincue sous sa montre.

«Je pourrais réveiller le gars à 3h du matin et il sera à Cobham à 3h15 prêt à tout donner, écouter et jouer avec toute son énergie.

«J’ai besoin de calmer le gars à l’entraînement, pour qu’il n’en fasse pas trop.

« Il est super fiable. C’est un plaisir de l’avoir, » Insista Tuchel.