La star de Chelsea détenue sous la menace d’une arme par la police italienne (VIDEO)

Tiemoue Bakayoko a été interpellé par la police alors qu’il conduisait en Italie

Des images sont apparues en ligne qui montrent Tiemoue Bakayoko, le footballeur de Chelsea qui a passé la saison dernière en prêt avec l’AC Milan, détenu par la police armée italienne dans une affaire d’identité erronée.

L’incident aurait eu lieu dans la région de Porta Garibaldi à Milan le 3 juillet après que la police locale eut mis en place un barrage routier à la suite d’informations faisant état d’une fusillade entre gangs rivaux dans la région – Bakayoko attirant initialement les soupçons des autorités.

Une séquence vidéo tournée par une personne dans un véhicule séparé montre le milieu de terrain de 27 ans poussé contre une voiture de police par des policiers, un autre policier pointant une arme à feu sur un autre occupant inconnu de la voiture dans laquelle le Français voyageait.

Il est ensuite fouillé par des agents avant qu’ils ne réalisent apparemment leur erreur, la séquence vidéo étant interrompue au moment où il semble qu’ils lui aient expliqué leur erreur.

Des images choquantes de Bakayoko de Milan dans le centre-ville de Milan détenues sous la menace d’une arme par la police parce qu’elles ont été prises pour quelqu’un d’autre. Vérifiez quand l’un des flics va dire au collègue qui le fouille que ce n’est pas le suspect mais un joueur de Milan, et le flic dit “QUI ?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5 —Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 juillet 2022

La séquence a été notée par le journaliste de football italien Tancredi Palmeri, qui a déclaré que cela montre le moment même où le policier apprend que l’homme qu’il a détenu n’est pas un membre potentiel d’un gang, mais plutôt un joueur très bien payé qui a passé la saison dernière à les couleurs de l’AC Milan.

“Vérifiez quand l’un des flics va dire au collègue qui le fouille que ce n’est pas le suspect mais un joueur de Milan, et le flic dit ‘QUI ?!?‘”, a-t-il écrit sur Twitter.

La police milanaise a ensuite abordé la question dans une déclaration partagée avec l’ANSA : “Le contrôle a été déclenché car Bakayoko et l’autre passager correspondaient parfaitement, par hasard, aux descriptions [of people wanted by the police]et bien sûr cela s’est terminé quand on s’est rendu compte qu’il [the police officer] avait arrêté une personne qui n’avait rien à voir avec cela.”

L’AC Milan, quant à lui, a également fait référence à l’incident avec sa propre déclaration.

“Après une fusillade dans la zone où se trouvait le milieu de terrain, la police a commencé à faire des contrôles“, ont déclaré les champions de Serie A.

“Le joueur a été arrêté mais dès que la police a vérifié qu’il n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé, ils se sont excusés et l’ont laissé partir.”

L’international français, autrefois couronné, a été quelque peu décevant depuis qu’il a signé un accord avec Chelsea en 2017 après avoir signé depuis Monaco dans le cadre d’un gros contrat.

Il a fait 43 apparitions lors de sa première saison sous Antonio Conte, mais est depuis devenu membre de la soi-disant «armée de prêt» du club et a passé les quatre dernières saisons loin de Stamford Bridge à jouer pour Milan, l’ancien club Monaco et Napoli, faisant un total de 217 apparitions en équipe première au cours de ces différentes périodes de prêt.

Des rapports récents ont indiqué que Bakayoko pourrait être sur le point de revenir en France après avoir été lié à un contrat permanent de quatre ans avec l’équipe de Ligue 1 Marseille.

Le club espagnol de Valence serait également intéressé par sa signature.