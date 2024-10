La star de Cheers, Ted Danson, s’excuse auprès de Kelsey Grammer de Frasier après 30 ans de « querelle »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Ted Danson a fait un aveu déchirant à propos de son Acclamations co-star Kelsey Grammer.

L’acteur, qui incarnait le barman Sam Malone dans la sitcom NBC, a déclaré qu’il avait « raté les 30 dernières années » d’amitié avec le Frayer star à cause d’une dispute qu’ils ont eue sur le tournage de Acclamations.

Cependant, les deux hommes mettent désormais leurs problèmes derrière eux, Danson assumant la responsabilité de leur « querelle ».

Grammer est apparu sur Où tout le monde connaît votre nom le podcast Danson co-anime avec Woody Harrelson, qui a également joué dans Acclamations.

« J’ai l’impression d’être resté un peu coincé avec toi pendant la Acclamations ans », a déclaré Danson à l’invité, qui est de retour pour une deuxième saison de la série. Frayer redémarrer. « Je me souviens d’une fois où je me suis mis en colère contre toi. »

Notant que cette rencontre est « coincée dans nos deux mémoires », Danson a poursuivi : « Mais j’ai l’impression d’avoir raté les 30 dernières années de Kelsey Grammer et j’ai l’impression que c’est ma faute, ma faute.

« Je vous présente mes excuses. Et [to] moi que je me suis assis… je m’excuse vraiment.

Grammer a accepté les excuses et a dit à Danson, qui a joué dans Frasier à plusieurs reprises au cours de sa diffusion originale, qu’il aurait aimé « passer plus de temps ensemble ».

Il a ajouté : « Mon amour pour toi a toujours été aussi simple que le jour. Aussi simple que le lever du soleil.

Grammer a créé le personnage de Frasier sur Acclamationsqu’il a rejoint lors de sa troisième saison.

Kelsey Grammer et Ted Danson, aux côtés de Rhea Perlman, lors d’une réunion « Cheers » aux Emmys 2024 ( Getty Images )

Acclamations a duré 11 saisons, de 1982 à 1993, date à laquelle Frasier a commencé. C’est devenu une sitcom à succès à part entière, qui a également duré 11 saisons, se terminant en 2004.

Le redémarrage, qui a accueilli de nouveau les acteurs Peri Gilpin (Roz Doyle), Bebe Neuwrith (Lilith) et Harriet Sansom Harris (l’agent célèbre Bebe Glazer), est diffusé sur Paramount+.

La série originale mettait en vedette Lisa Kudrow, qui a récemment révélé qu’elle avait été licenciée après avoir été choisie pour le rôle de Gilpin.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

En 1993, un an avant d’être choisi Amisque Kudrow dit ne pas pouvoir regarder parce qu’elle est « mortifiée » par sa performance, l’acteur a remporté le rôle de producteur radio de Frasier.

Cependant, avant de filmer l’épisode pilote, Kudrow a été exclu du rôle, disant au Moins intelligent Podcast : « Je ne l’ai pas filmé. J’ai été viré de Frayer.»

L’acteur a décrit cela comme « dévastateur », déclarant aux co-animateurs Sean Hayes, Jason Bateman et Will Arnett que le réalisateur James Burrows lui avait dit pendant le déroulement de l’épisode : « Ça ne marche pas. »

Acclamations mettait en vedette Shelley Long, George Wendt, Rhea Perlman et Kirstie Alley.