La star de Cheers, Kirstie Alley, décède d’un cancer à 71 ans: son ami proche John Travolta et d’autres stars d’Hollywood pleurent sa perte

L’actrice populaire hollywoodienne Kirstie Alley, qui est surtout connue pour son rôle dans la série comique Cheers des années 1980 et 90, est décédée à 71 ans après sa bataille contre le cancer. Sa famille a confirmé sa mort dans un communiqué mais n’a pas précisé de quel cancer elle souffrait, qu’elle venait de découvrir. Son ami proche John Travolta et d’autres stars d’Hollywood ont pleuré la perte d’un Emmy Award et d’un Golden Globe sur les réseaux sociaux.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée. Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant avec une certitude de sa joie de vivre sans fin et quelles que soient les aventures à venir. . Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyables”, ont déclaré ses enfants dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel de Kristie.

John Travolta, qui partageait une relation étroite avec Kristie et une très bonne amie, sa co-vedette dans Look Who’s Talking en 1989, s’est rendu sur Instagram pour lui rendre un dernier hommage. “Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons”, a-t-il écrit à côté d’une photo d’elle.

La star de Basic Instict, Sharon Stone, a commenté le post de John : “Elle était tellement drôle et chaleureuse.”

Jamie Lee Curtis, qui a récemment travaillé avec Kristie sur la comédie d’horreur satirique Scream Queens, a partagé sur Instagram : “Je viens juste d’apprendre la triste nouvelle que Kirstie Alley est décédée. Elle était une super comédienne dans @tvscreamqueens et une belle maman ours dans sa vie très réelle. Elle m’a aidé à acheter des grenouillères pour ma famille cette année-là pour Noël. Nous avons convenu d’être en désaccord sur certaines choses, mais nous avions un respect et une connexion mutuels. Triste nouvelle.”

De nombreuses célébrités hollywoodiennes bien connues se sont rendues sur Twitter pour exprimer leur choc face à la disparition de Kristie.

Une douce âme passe dans Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille. Tim Allen (@ofctimallen) 6 décembre 2022

RIP Kirstie. Je t’aimais tellement. Nous nous reverrons. Kristin Chenoweth (@KChenoweth) 6 décembre 2022

Fin.