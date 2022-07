La star de “Cheer” Jerry Harris écope de 12 ans de prison pour crimes sexuels impliquant des mineurs – National

REMARQUE : Cet article contient des descriptions que certains peuvent trouver dérangeantes. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Un juge fédéral a condamné mercredi Jerry Harris, une ancienne star de la série documentaire Netflix Bravoà 12 ans de prison pour avoir contraint des adolescents à lui envoyer des photos et des vidéos obscènes d’eux-mêmes et avoir sollicité des relations sexuelles avec des mineurs lors de compétitions de cheerleading.

Le juge de district américain Manish Shah a également ordonné que la peine soit suivie de huit ans de libération sous surveillance judiciaire.

Shah a dit à Harris de considérer la peine comme «une expression de la gravité de vos crimes, tempérée par un certain espoir que tout n’est pas perdu pour vous ou pour vos victimes, et qu’à l’avenir, une guérison peut se produire».

Harris, 22 ans, de la banlieue de Naperville, a plaidé coupable plus tôt cette année à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et de voyage avec l’intention de se livrer à une conduite sexuelle illégale.

Un procureur avait demandé une peine de 15 ans suivis de 10 ans de liberté surveillée tandis que les avocats de Harris réclamaient une peine de six ans et huit ans de libération surveillée.

Avant d’apprendre sa peine, Harris s’est excusé auprès de ses victimes en disant: «Je suis profondément désolé pour tout le traumatisme que mes abus vous ont causé. Je prie profondément pour que ta souffrance prenne fin.

“Je ne suis pas une mauvaise personne”, a déclaré Harris. “J’apprends encore qui je suis et quel est mon but.”

Harris a été détenu dans un centre de détention fédéral.

Sarah Klein, l’avocate de deux des victimes, a publié une déclaration affirmant que la culpabilité de Harris était “fermement établie”.

“La peine qu’il a reçue reflète la gravité de ses crimes et la durée de vie de la douleur que ses victimes subiront”, a déclaré Klein.

Harris a été arrêté en septembre 2020 pour production de pornographie juvénile. Les procureurs ont allégué à l’époque qu’il avait sollicité des vidéos et des images de deux frères de 14 ans.

Selon une plainte, les procureurs fédéraux ont déclaré que Harris avait admis avoir demandé à plusieurs reprises à un adolescent mineur des vidéos et des images pornographiques entre décembre 2018 et mars 2020.

Puis, en décembre de la même année, il a été inculpé pour d’autres accusations d’inconduite dans l’Illinois, la Floride et le Texas. Selon l’acte d’accusation, Harris aurait sollicité des relations sexuelles avec des mineurs lors de compétitions de cheerleading et convaincu des adolescents de lui envoyer des photographies et des vidéos obscènes d’eux-mêmes.

Harris a admis aux agents du FBI avoir demandé à un adolescent de lui envoyer des photos obscènes de lui-même et avoir demandé de la pornographie juvénile sur Snapchat à au moins 10 à 15 autres personnes qu’il savait mineures, selon l’acte d’accusation.

Bravo a été un énorme succès lors de sa sortie en janvier 2020 et Harris est devenu extrêmement populaire pour son attitude optimiste et son «mat talk» encourageant. Harris a même interviewé des célébrités sur le tapis rouge des Oscars pour Le spectacle d’Ellen DeGeneres.

Greta Gerwig, à droite, s’entretient avec Jerry Harris sur le tapis rouge des Oscars au Dolby Theatre de Los Angeles, le 9 février 2020.

Les docu-séries suivent l’équipe compétitive de cheerleading du Navarro College à Corsicana, au Texas.

