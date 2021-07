Lorsque le documentaire « Cheer » de Netflix est sorti en janvier 2020, Monica Aldama, l’entraîneur-chef de l’équipe de pom-pom girls du Navarro College, l’a regardé quatre fois de suite. Même si elle savait comment l’histoire se terminerait, elle pleurait encore en se regardant elle-même et ses athlètes se diriger vers un championnat national.

Un an et demi après la série, Aldama trouve toujours sa place dans son nouveau rôle de célébrité internationale tout en continuant à entraîner les Navarro Bulldogs.

« Nous n’avions aucune idée que ce serait si gros », a déclaré Aldama à USA TODAY Sports. « Je me suis dit : ‘Hé, attends une seconde. Je suis entraîneur. Je n’ai aucune idée de tout ça.’ Vous vous améliorez au fur et à mesure, mais c’est définitivement différent. Je suis juste reconnaissant pour les opportunités, mais je suis toujours là pour entraîner. C’est mon amour. »

Alors qu’Aldama a accumulé plus de 643 000 abonnés sur Instagram, les étudiants-athlètes présentés dans l’émission sont devenus encore plus célèbres. Le favori des fans, Morgan Simianer, compte plus de 1,1 million de followers sur Instagram, et Gabi Butler, qui avait un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux avant le spectacle, en compte désormais plus de 1,7 million sur Instagram.

Aldama a déclaré que l’émission avait donné à ses pom-pom girls de nombreuses opportunités de monétiser leur talent grâce à des accords de parrainage, des chaînes YouTube et des apparitions publiques. Parce que le cheerleading n’est pas régi par la NCAA, les athlètes d’Aldama ont toujours pu profiter de leur nom, de leur image et de leur ressemblance pendant leurs études, et elle a déclaré qu’elle soutenait la récente décision de la NCAA d’autoriser ses athlètes à faire de même.

«Je pense qu’ils méritent ça. Ils ont probablement travaillé dur depuis leur enfance pour perfectionner leur art et être aussi talentueux qu’eux. Ils devraient pouvoir sortir et avoir des opportunités de gagner de l’argent grâce à leur succès », a-t-elle déclaré. « Souvent, comme ces enfants que vous avez vus dans « Cheer », ils ne viennent pas de beaucoup d’argent. L’ouverture de ces opportunités pourrait grandement leur être bénéfique pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux et, bien sûr, leur avenir. »

AVIS:Après la décision NIL de la NCAA, les sports universitaires ne seront plus jamais les mêmes et c’est une bonne chose

UNIVERSITÉ:Ces athlètes ont déjà l’intention de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance

Aldama a déclaré que la popularité de « Cheer » montrait également le potentiel de croissance du sport. Les Jeux olympiques de Tokyo cet été comprendront plusieurs événements nouveaux et moins traditionnels, notamment le skateboard, le surf et l’escalade sportive. Aldama pense que le cheerleading pourrait avoir une place sur la scène olympique à l’avenir.

« Je pense vraiment qu’avec l’ouverture de tous ces nouveaux sports et l’opportunité d’y être, je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas cela », a déclaré Aldama. « Beaucoup de mes followers sont internationaux. Je pense que cela prend de l’ampleur dans d’autres pays, et si vous regardez certaines de ces équipes d’autres pays, elles sont vraiment incroyables.

Pour la saison 2021, plusieurs des athlètes présentés dans le documentaire sont revenus à Navarro, dont Butler, La’Darius Marshall et Lexi Brumback. Brumback a été expulsée de l’équipe d’acclamations à la fin de la série après que la police ait trouvé des substances illégales dans sa voiture lors d’un contrôle routier, mais Aldama a déclaré que la mère et la grand-mère de Brumback lui avaient demandé de donner une seconde chance à la star.

« Je l’ai vraiment vue s’épanouir après la sortie de la série, et c’est une personne formidable », a déclaré Aldama. «Je pense qu’elle a été en quelque sorte submergée par toutes les personnes qui la contactaient pour des offres de marque et tout, mais Lexi se débrouille très bien. Elle profite de toutes les opportunités qui se présentent à elle.

Jerry Harris était un autre favori des fans de la série, mais l’ancien cascadeur de Navarro a été arrêté par le FBI en septembre et a admis à des agents qu’il avait sollicité et reçu des messages explicites de mineurs et avait eu des relations sexuelles avec un adolescent de 15 ans. Aldama a déclaré qu’elle était heureuse que Harris reçoive maintenant l’aide dont il a besoin.

ENQUÊTE:Les délinquants sexuels ont été autorisés à continuer à travailler dans le cheerleading

« Jerry a toujours eu une attitude très positive, et j’espère qu’il fera le nécessaire pour obtenir de l’aide, aller mieux, faire son temps pour les choses qu’il a faites et avoir toujours la possibilité d’avoir une vie et de réussir, « , a déclaré Aldama. « Le Jerry que je connais a le cœur le plus gentil. Je pense qu’il est toujours la même personne, en ce qui concerne cette personne positive et douce dont nous sommes tous tombés amoureux.

Alors que Navarro n’a pas réussi à remporter un quinzième championnat national cette année – il s’est classé deuxième derrière son rival Trinity Valley Community College – Aldama a déclaré qu’elle était ravie de la performance de l’équipe en raison de tous les défis qu’elle a surmontés. L’équipe a raté plusieurs jours d’entraînement en raison de la violente tempête hivernale qui a frappé le Texas en février, et elle n’a pas non plus pu s’entraîner pendant la mise en quarantaine après qu’Aldama ait été testé positif pour COVID-19.

«Nous avons eu une routine incroyable; c’était beau. Nous avons eu une erreur mineure malheureuse qui nous a coûté beaucoup de points, et à la fin de la journée, cela nous a coûté un championnat national », a déclaré Aldama. « C’est du cheerleading et il suffit de l’accepter, d’avancer et d’aller de l’avant, et nous nous attendons à une excellente année cette année. »

Contactez Emily Adams à eaadams@gannett.com ou sur Twitter @eaadams6.