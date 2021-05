La star de Chase Mark Labbett montre une perte de poids de dix pierres dans un costume de style James Bond

THE Chase star Mark Labbett a montré sa perte de poids de dix pierres dans un costume de style James Bond.

La star de Shrinking, 55 ans, avait l’air pimpante dans une tenue noire ajustée alors qu’il montrait les résultats de son impressionnante refonte corporelle après avoir réduit le sucre et les glucides.

Instagram / markthebeastlabbett

Mark a montré sa silhouette élégante dans ce costume[/caption]

Mark a canalisé son James Bond intérieur alors qu’il posait pour une photo sur Twitter.

Mark, surtout connu pour son rôle de The Beast dans l’émission de quiz The Chase, a été photographié dimanche dans son costume.

Il a écrit à côté: « Le prochain membre de la section Double O? »

Les fans ont adoré le look et ont afflué sur sa page pour commenter.

ITV

Mark était connu pour sa silhouette beaucoup plus complète lorsqu’il est devenu célèbre dans The Chase[/caption]

ITV

La star de la télévision est également connue sous le nom de The Beast[/caption]

L’un d’eux a écrit: «Vous allez bien perdre du poids, Mark.»

Un autre a écrit: «Cette perte de poids !!! Vous cherchez un grand homme élégant, continuez votre excellent travail.

Un troisième est intervenu: « Vous avez l’air fabuleux. »

Alors qu’un quatrième a taquiné: « Vous avez juste besoin d’un chapeau melon à monture métallique, et aussi faire en sorte que Bradley soit 007. »

Le mois dernier, Mark a révélé qu’il était passé d’une taille 5XL à XL en slip – après avoir perdu 10 pierres.

Il a montré sa perte de poids sensationnelle après avoir réduit le sucre et les glucides sur les femmes en vrac d’ITV.

S’adressant aux panélistes Kaye Adams, Stacey Solomon et Linda Robson, le quiz d’ITV, qui mesure 1,80 mètre, a révélé qu’il était une énorme pierre de 29 lorsqu’il travaillait comme enseignant il y a 18 ans.

Le diplômé d’Oxford, âgé de 55 ans, a expliqué: «Je laisse progressivement tomber les X de ma taille. Je suis passé du 5XL au 4XL et il semble que la prochaine fois que je vais faire du shopping, je pourrai me glisser dans un sous-vêtement XL.

«J’ai perdu 10 pierres, j’avais 29 pierres quand j’étais enseignante à plein temps en 2003 et j’étais en danger d’hypertension.

«J’ai fait environ 26 pierres avant le verrouillage, puis quelques choses se sont très bien passées et se sont réunies et j’ai commencé à perdre du poids.»

Interrogé sur la façon dont il a réussi un tel exploit, le père de l’un d’entre eux a ajouté: «La chose principale est de courir après un enfant hyperactif lorsque les crèches ont été fermées. Comment les suivez-vous?

«J’ai trouvé en fin de soirée au lieu d’aller au frigo pour grignoter tard le soir, tout ce que je pouvais faire était de m’effondrer sur le lit.»





Mark a secrètement combattu Covid-19 l’année dernière, ce qui l’a incité à perdre près de cinq pierres en lock-out.

Il a déclaré: «J’ai eu de la chance en ce que j’avais suspecté Covid l’année dernière, j’ai perdu mon sens du goût et de l’odorat, et je ne voulais pas manger pendant quinze jours, et en tant que grand gars, le poids tombe.

«En tant que combinaison de choses, je suis sur un régime riche en protéines, mangeant beaucoup de viande maigre. Autant j’aime les chips et autres glucides, je mange beaucoup moins, mais maintenant c’est un cycle vertueux, vous mangez moins, vous en voulez moins.