Une grande star d’ITV a rendu hommage aux infirmières dans un doux souvenir d’enfance.

La célébrité aux multiples talents est peut-être l’un des visages les plus reconnaissables de la boîte, mais elle a l’air très différente dans le vieux smiley.

Instagram

Cette grande star d’ITV a partagé un retour sur son enfance sur Instagram[/caption]

Pour montrer son appréciation aux infirmières, elle a écrit: «Joyeux # internationalnursesday2021 de la part d’une personne qui a été élevée par une infirmière et qui a ainsi réalisé dès son plus jeune âge à quel point ils font un travail formidable. Tous les super-héros ne portent pas de capes, mais les infirmières le faisaient encore quand j’étais enfant.

Ses nombreux adeptes des médias sociaux ont apprécié son aperçu de sa vie de jeune.

L’un d’eux a commenté: «Quelle magnifique photo et quel hommage à votre maman incroyable! En tant que fille d’une infirmière, tout ce que je peux dire, c’est entendre entendre Kx. »

Un autre a posté: « Génial, et vous avez raison, ce sont des gens formidables. »

Un troisième a écrit: «Aww une tarte si mignonne Jenny. Je conviens que les infirmières ne sont pas suffisamment reconnues pour leur travail acharné et que derrière chaque médecin / chirurgien qui réussit, il y a une excellente équipe d’infirmières . »

ITV

C’est bien sûr Jenny Ryan de The Chase[/caption]

La petite fille sur la photo n’est peut-être pas devenue infirmière, mais elle stimule le moral des gens par d’autres moyens.

Jenny «The Vixen» Ryan divertit les téléspectateurs sur The Chase et Beat The Chasers, et a impressionné par sa capacité vocale sur Celebrity X Factor.

La femme de 39 ans a de solides antécédents en matière de flexion de sa puissance intellectuelle.

Elle a joué pour l’Université de Leeds sur University Challenge en 2003 et a atteint les demi-finales.

Elle a également figuré sur Only Connect, The Weakest Link et Fifteen to One.

Caractéristiques de Rex

Jenny a également une voix chantante impressionnante et a joué dans Celebrity X Factor[/caption]

Son sujet de prédilection sur Mastermind en 2006 était Buffy contre les vampires.

L’animateur de Chase, Bradley Walsh, a donné à Jenny son surnom bien connu.

Elle a déclaré à Lorraine plus tôt cette année: «J’avais les cheveux en grosse queue de cheval et les producteurs essayaient de déterminer ce que devait être mon surnom. Ils voulaient quelque chose lié aux animaux parce que j’aime les imprimés animaliers.





«Ils ont suggéré The Cougar et j’ai dit non, parce que je suis trop jeune pour être Cougar.

« Bradley a inventé The Vixen à cause des cheveux roux. »

Elle a ajouté: «On dirait que la queue d’un renard et les renards sont des animaux vraiment intelligents, vraiment rusés et peuvent être assez rapides.»