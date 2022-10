La star de Chase accuse Je suis une célébrité de l’avoir refusé quatre fois par crainte de poids

Mark Labbett de THE Chase a révélé qu’il avait été rejeté pas moins de quatre fois pour I’m A Celebrity Get Me Out Of Here par crainte de perdre trop de poids dans la jungle.

Le maître de quiz, connu sous le nom de The Beast dans la série ITV, a déclaré à plusieurs reprises au fil des ans qu’il serait prêt à relever le défi de la jungle, mais n’a jamais fait partie de la programmation.

Rex

Instagram

Au début de 2022, Mark avait perdu 10 pierres après avoir supprimé le sucre de son alimentation et commencé à courir[/caption]

Dans une nouvelle interview, Mark – qui a documenté sa perte de poids de 10 pierres en ligne au cours des dernières années – a admis qu’il était ennuyé par la série pour l’avoir encouragé à plusieurs reprises à postuler, pour ensuite le refuser.

L’homme de 57 ans a déclaré au Daily Star lors des National Television Awards de la semaine dernière: «Quatre fois, on m’a demandé de postuler pour une émission de télé-réalité ITV. Mais à chaque moment, ils sont passés de vraiment me vouloir à tout à coup mon poids est un problème. Je m’en fous un peu de ça. Surtout maintenant que j’ai perdu mon poids.

Malgré les refus, il a ajouté qu’il aimerait toujours le faire, mais qu’il obtenait des discussions agacées car sa participation stagnait à plusieurs reprises à chaque fois qu’ils discutaient de son poids.

“Ils s’inquiètent vraiment sur I’m A Celebrity des grandes stars qui ont fermé leurs portes”, a-t-il ajouté. “Ils ne tiennent pas compte du fait qu’un gars comme moi, 3000 calories est un régime.”

I’m A Celebrity est connu pour les stars ayant des pertes de poids massives alors qu’elles restent dans la jungle. Souvent, leur régime alimentaire se compose simplement de riz et de haricots, ce qui peut équivaloir à seulement 700 calories par jour. Ajoutez à cela certaines des tâches difficiles auxquelles ils sont confrontés dans la chaleur australienne et les stars ont perdu des pierres à la suite de leur expérience.

Un exemple en est la co-vedette de Mark’s The Chase, Anne Hegerty, qui a révélé qu’elle avait perdu une pierre lors de son passage dans la jungle en 2018.

Mark a poursuivi activement un mode de vie plus sain ces dernières années après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, se mettant à courir et supprimant le sucre raffiné de son alimentation.

En conséquence a eu une perte de poids importante. En janvier, il a révélé qu’il avait perdu huit pouces autour de sa poitrine, passant d’une taille de vêtements 5XL à une taille 2XL – son objectif était de descendre à XL.





En 2018, Mark a révélé qu’il pesait 27 pierres au maximum, mais qu’il en avait perdu trois depuis son diagnostic. C’était l’une des premières fois qu’il révélait qu’il avait été refusé par la jungle de peur que son régime alimentaire riche en calories ne le fasse «fermer».

Mark nous a dit: «Ils m’ont interviewé il y a environ deux ans et le gros inconvénient contre moi à l’époque était mon poids.

“Ils craignaient vraiment que lorsqu’ils avaient déjà eu des célébrités plus lourdes – comme Razor Ruddock et Colin Baker là-bas – ils s’arrêtent à cause du manque de calories.”

Je suis une célébrité doit revenir plus tard cette année sur ITV.

TVI

Pennsylvanie

The Chase reste un favori de l’heure du thé sur ITV[/caption]