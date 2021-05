La star de ‘Charmed’ Rupert Evans rejoint le casting de la saison 2 de ‘Bridgerton’ pour incarner CE personnage clé

La première saison de la série très populaire de l’ère Regency de Netflix, « Bridgerton », vers la fin, a taquiné un scénario de la saison 2 impliquant Edmund Bridgerton. Et pour reprendre ce que la première saison a taquiné et apporter aux téléspectateurs l’histoire d’Edmund Bridgerton, l’acteur anglais Rupert Evans a été engagé pour jouer le rôle du défunt père des frères et sœurs Bridgerton.

Inspiré des romans à succès de Julia Quinn, Bridgerton suit les huit frères et sœurs très unis de la famille Bridgerton alors qu’ils recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne.

Selon Deadline, le personnage de l’acteur Evans, âgé de 44 ans, Edmund est un mari aimant et dévoué, dont le véritable match d’amour avec Violet Bridgerton leur a donné huit enfants parfaits. C’est aussi un père infiniment patient et gentil, qui est particulièrement fier de guider son fils aîné Anthony dans la vie.

Evans, qui est une guest star sur « Bridgerton » et est actuellement prévu pour un épisode, est une série régulière sur « Charmed » de la CW. Ses crédits de série incluent également ‘The Man In the High Castle’.

La saison 2 de ‘Bridgerton’, actuellement en production à Londres, se concentre sur la quête d’amour d’Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) racontée dans le deuxième livre de la série ‘Bridgerton’ de Julia Quinn ‘Le vicomte qui m’aimait’.

Deadline a rapporté que la mort d’Edmund à l’âge de 38 ans d’une réaction allergique à une piqûre d’abeille a eu un impact profond sur son enfant aîné, Anthony, qui a dû reprendre la vicomté alors qu’il n’avait que 18 ans.

Si ‘Bridgerton’ présente Edmund, la série pourrait également présenter la jeune Violet, un personnage qui sera également exploré dans la série limitée Young Queen Charlotte.

Les principaux ajouts au casting de la nouvelle saison 2 incluent la principale femme Simone Ashley, qui joue Kate Sharma; Charithra Chandran, qui incarne Edwina Sharma, ainsi que Rupert Young (Jack), Shelley Conn (Mary Sharma) et Calam Lynch (Theo Sharpe).

Créé par Chris Van Dusen, et basé sur la série de romans d’amour à succès de Quinn et un exécutif produit par Van Dusen, Shonda Rhimes et Betsy Beers, « Bridgerton » se déroule dans le monde sexy, somptueux et compétitif de la haute société Regency London. C’est une série romantique, scandaleuse et pleine d’esprit qui célèbre l’intemporalité des amitiés durables, les familles qui trouvent leur chemin et la recherche d’un amour qui conquiert tout. Au cœur du spectacle se trouve la puissante famille Bridgerton.