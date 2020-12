Madelene Wright a été limogée par Charlton Women après la sortie de vidéos de ses ballons inhalés et de sa gorgée de champagne au volant de sa voiture.

Les vidéos ont émergé sur Snapchat de la star anglaise de 22 ans au volant de son Range Rover, avant d’être partagées sur les réseaux sociaux.

Le Range Rover Evoque se vend à partir de 31505 £, tandis que celui de Wright a été modifié par Overfinch, une société exclusive de modification de voitures spécialisée dans les modèles Land Rover.

Wright a également déjà fait l’objet d’une enquête à Millwall, après avoir filmé une vidéo d’une personne conduisant avec un chien sur ses genoux, images parues dans le Daily Star l’année dernière.

L’ancienne star d’Addicks, qui compte plus de 50000 followers sur ses réseaux sociaux, avait partagé la photo du chiot, avant de la retirer.

Un porte-parole de Charlton a depuis confirmé qu’ils s’étaient séparés du joueur. Son profil de joueur a été supprimé du site officiel du club.

Ils ont déclaré au Sun: « Le club a été mis au courant de la vidéo et a rapidement enquêté sur l’incident.

« En tant que club, nous sommes déçus du comportement qui ne représente pas les normes que l’équipe respecte.

« Le joueur a des remords et a maintenant quitté le club.

« Le club tient à préciser que bien que le comportement ne soit pas acceptable, le bien-être des joueurs reste important pour nous et elle aura toujours accès aux canaux de soutien du club si nécessaire. »

Wright compte plus de 50000 abonnés sur son compte Instagram et plus de 30000 sur Twitter