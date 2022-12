La star de “Charlie’s Angels”, Jaclyn Smith, présente une séance d’entraînement sexy avec son mari Brad dans une nouvelle vidéo

Les anges ne peuvent pas être créés, mais faire en sorte que l’entraînement ait l’air bien le peut certainement, et la star de “Charlie’s Angel”, Jaclyn Smith, le prouve encore à 77 ans.

Dans un nouveau post Instagram, l’actrice a partagé avec ses abonnés qu’elle et son mari, le Dr Brad Allen, “ont décidé de monter d’un cran avec nos séances d’entraînement!”

Dans la vidéo, Smith est tenue par son mari pendant qu’elle fait des redressements assis en l’air, seulement pour être accueillie par un baiser lorsqu’elle termine l’exercice.

Une autre séquence montre Allen tenant Smith sur ses épaules pendant qu’il fait des squats.

LA STAR DE “CHARLIE’S ANGELS”, JACLYN SMITH, RÉFLÉCHIT À SON AMITIÉ AVEC FARRAH FAWCETT : “ELLE ME MANQUE TOUS LES JOURS”

Ce n’est pas la première vidéo que l’actrice partage sur le couple qui devient “physique” ensemble.

Il y a quelques jours à peine, Smith a publié une autre vidéo en train de travailler avec Allen. Elle a écrit : “Il est difficile de rester motivé pour s’entraîner pendant la période des fêtes, mais Brad et moi avons trouvé un moyen de rire un peu tout en faisant de l’exercice !”

Le duo n’a pas hésité à utiliser un PDA dans celui-là non plus.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le couple est marié depuis 1997 et a célébré son 25e anniversaire de mariage en octobre.

Smith a rendu hommage à son mari lors de leur journée spéciale, écrivant sur Instagram : “Joyeux 25e anniversaire à mon gars, mon meilleur ami, mon partenaire dans la vie qui me fait rire à travers les hauts et les bas et prend si bien soin de nous tous, même mon petit pain de miel.”

Smith a joué aux côtés de Farrah Fawcett et Kate Jackson dans la série télévisée originale “Charlie’s Angels” de 1976 à 1981.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a également fait une apparition dans le film “Charlie’s Angels” de 2019 avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska dans le rôle de son personnage Kelly Garnett.