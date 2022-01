La star de « Charlie’s Angels », Jaclyn Smith, 76 ans, révèle pourquoi elle avait l’air si belle sur la photo virale de 2021 avec son fils

Envoyé du ciel! La sirène des années 70 a ri alors qu’elle attribuait le mérite du « grand éclairage » et de la meilleure compagnie au cliché chic.

Après six décennies dans le show-business, Jaclyn Smith, 76 ans, sait ce qu’il faut pour obtenir une belle photo. Tandis que le Les anges de Charlie La beauté est apparue sans manquer de bons clichés, elle a expliqué comment elle s’est retrouvée avec son dernier message viral dans une nouvelle interview avec Page 6publié le 26 janvier. Les fans se sont déchaînés en décembre 2021 lorsque Jaclyn a partagé une photo éclatante d’elle-même avec son fils Gaston Richmond39 ans, où elle ressemblait plus à sa sœur qu’à sa mère.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Jaclyn Smith (@realjaclynsmith)

« Je vais vous dire que c’était une bonne photo. Au bon endroit, au bon moment », a-t-elle dit Page 6 du message, qui était sous-titré « My Son-Shine! » « C’est la chance du tirage au sort », a poursuivi Jaclyn, ajoutant à quel point « un excellent éclairage » et une compagnie encore meilleure ont fait ressortir toute la scène. « Je suis avec une personne que j’adore, mon fils, et c’était une fête de départ, donc mes yeux brillaient probablement de larmes là-bas, pétillants parce qu’il est l’un des humains que je vénère », a-t-elle déclaré.

L’actrice a poursuivi en disant à la publication : « J’adore ce que cette photo me dit. Ça dit que je suis la femme la plus chanceuse au monde d’avoir un fils comme lui. Comme nous le savons dans les images, elles reflètent ce qui se passe à l’intérieur de vous, et cette image reflète toutes les émotions que j’ai ressenties à ce moment-là.

Ailleurs dans l’interview, Jaclyn revient sur son temps avec Aaron Spelling Les anges de Charlie, récit Page 6 ses camarades de casting Kate Jackson et Farrah Fawcett formaient une équipe soudée. « Le cœur de cette émission était les filles », a-t-elle expliqué. « Les trois premiers, on s’entendait bien, on était tous amis. Farrah et moi avions un parcours similaire venant du Texas, et Kate était la leader. Elle avait déjà fait une série. Elle était la patronne à ce moment-là, et nous ne savions pas ce que nous trouverions à l’autre bout.

En repensant à sa vie à l’écran, Jaclyn a déclaré: « Je pense à ma carrière, mais cela revient toujours à Les anges de Charlie. La chimie et les trois femmes étant en tête et c’était facile, il ne fallait pas trop l’analyser. Je pense que ce qui le rendait intéressant, c’est que nous étions tous si différents dans notre comportement et notre apparence, donc il y avait quelqu’un pour tout le monde.