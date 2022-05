La star de “Charlie’s Angels”, Jaclyn Smith, 76 ans, révèle les secrets derrière des photos virales de jeunesse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jaclyn Smith est devenue virale pour ses photos de jeunesse sur Instagram – et la star révèle maintenant avec joie ses secrets.

L’actrice est reconnue par les fans pour avoir joué Kelly Garrett dans la série à succès des années 70 “Charlie’s Angels”, qui mettait également en vedette Farrah Fawcett et Kate Jackson. Elle a ensuite joué Jackie Kennedy Onassis dans un film de 1981 avant de s’immerger complètement dans le rôle de femme d’affaires.

Aujourd’hui, la femme de 76 ans a une ligne de soins de la peau que son mari, le Dr Brad Allen, a développée juste pour elle, ainsi qu’une ligne de perruques. Plus récemment, il a été annoncé que Smith s’était séparé de Kmart et que sa collection de vêtements de longue date se prépare actuellement pour un lancement à l’automne 2022 grâce à un accord de licence avec RDG Global LLC.

Smith a parlé à Fox News Digital de la façon dont elle reste en forme, pourquoi elle pense que tout le monde devrait abandonner les tendances, ainsi que ce qu’elle pense des “Charlie’s Angels” aujourd’hui.

Fox News: Il y a beaucoup de buzz autour de votre apparence incroyable. D’emblée, quel est votre secret ?

Jaclyn Smith : *Rires* Je suis toujours surpris quand une photo Instagram crée ce genre de résultat. Je veux dire, qui l’aurait rêvé ? Mais la vérité est que je mène une vie plutôt saine. Je ne bois pas. Je n’ai jamais touché à une drogue. Je fais de l’exercice quotidiennement. Je suis marié à un chirurgien cardiaque qui prêche l’importance de manger vos fruits et légumes. J’apprécie mes boissons vertes. Ce que nous mettons sur notre corps apparaît sur nos visages.

C’est aussi à quel point vous vous sentez à l’aise dans votre peau. Es-tu aimé ? Êtes-vous apprécié? Je me sens plutôt chanceuse qu’à ce stade de ma vie, à mon âge, je puisse vous parler de beauté. Je suis assez timide pour en parler parce que quand tu es constamment jugé par ça, parfois ça peut te faire reculer. Grandir au Texas, c’était toujours joli, c’est aussi joli.

Mais je n’ai jamais traversé une crise de la quarantaine parce que j’ai toujours été occupé à travailler et j’ai toujours été mis au défi… C’est gratifiant de rester dans le match. Je ne suis pas non plus obsédé par le vieillissement. Je pense que ça te vieillit. Je vis aussi une vie bien remplie avec mes deux enfants. Chacun d’eux a une fille et ma vie tourne autour d’eux. Ils me ramènent dans un lieu d’une telle magie et d’une telle innocence. Je pense que toutes ces choses m’ont gardé jeune.

Fox News: Si nous devions fouiller dans votre frigo, que trouverions-nous ?

Forgeron: Beaucoup, beaucoup de fruits et légumes. J’essaie d’avoir une boisson verte à base de mes légumes pour faire le plein. Mais écoute, je mange de la viande. Je vais prendre mes hamburgers et je vais prendre ma pizza. Je aime le fromage. Je dois avoir mes oursons gommeux. Il faut profiter de la vie. Je pense que tout avoir avec modération est si important. Si vous êtes si strict, cela se verra sur votre personnalité et votre visage. Vous vous fâcherez un peu de vous priver de tant de choses. Si vous essayez trop d’être trop strict, vous ferez alors des folies et cela va à l’encontre de tout le but. Tout dans la modération est beaucoup plus gratifiant.

Fox News: Quelle est votre routine d’entraînement?

Forgeron: Je m’entraîne avec quelqu’un et nous faisons du Pilates et des poids. Pour moi, le mouvement est si important. J’ai l’impression qu’à un certain âge, il y aura toujours une sorte de perte osseuse. Je suis aussi une survivante du cancer du sein. Il y a 20 ans, j’ai subi une tumorectomie avec radiothérapie et j’ai pris un médicament qui peut causer une perte osseuse. Je vis aussi avec un homme qui aime s’entraîner et prendre si bien soin de son corps. Il dit toujours que l’exercice est autant pour vos os que pour votre cerveau.

Parfois, je dois me pousser. Cela devient plus difficile avec le temps. J’étais danseuse, donc je suis très consciente de mon corps. Cela peut être frustrant lorsque votre corps ne réagit pas comme il le faisait il y a 15 ans. Mais heureusement, j’ai un excellent entraîneur que je connais depuis de nombreuses années. Ma fille a même étudié la danse avec elle. Elle me motive et me challenge.

Quand je ne fais pas de Pilates, je monte sur un vélo couché. Je pense qu’il est si important d’étirer et d’activer ces muscles quotidiennement. J’essaie de trouver des moyens simples de garder mon corps en mouvement. Par exemple, je vais prendre les escaliers au-dessus de l’ascenseur ou faire une longue marche par une très belle journée. Je vais peut-être lire un livre pendant que je suis sur mon vélo et cela ne me semble plus être une corvée. Je pense aussi qu’il est essentiel de dormir suffisamment. Quand vous ne le faites pas, cela se voit aussi sur votre visage.

Fox News: Qu’en est-il de votre soin de la peau?

Forgeron: Mon mari a développé une ligne qui fait partie de notre marque. Il comprend un nettoyant doux et un exfoliant qui aide à la décoloration. Nous avons deux crèmes de nuit différentes pour garder la peau hydratée et souple. La sécheresse peut vous vieillir. L’un a du rétinol, qui, selon lui, est la référence en matière d’anti-âge. Il y a une crème pour le corps qui est vraiment douce et qui dure longtemps.

La crème pour les yeux contient des ingrédients qui ciblent les cernes et les ridules. Ma crème de jour contient de la poussière de perle, qui réfléchit la lumière. Chaque fois que je photographie, je l’utilise pour commencer et cela ne sépare pas le maquillage. Ce sont des produits que j’utilise et c’est vraiment un travail d’amour. Il y a consacré tant de recherches. Ces produits sont enrichis en peptides, antioxydants, rétinol et acide hyaluronique, tous des ingrédients clés pour aider au vieillissement. Et bien sûr, la crème solaire est si essentielle. Il vous dirait absolument que *rires*.

Fox News: Y a-t-il des astuces de maquillage que vous avez apprises sur le plateau au fil des années et que vous appliquez personnellement aujourd’hui ?

Forgeron: Oh des centaines, par où commencer ? J’ai eu la chance de travailler avec certaines des personnes les plus incroyables dans le domaine de la coiffure et du maquillage. J’ai même développé une ligne de perruques. Beaucoup de femmes le font comme une déclaration de mode, mais beaucoup d’autres souffrent de perte de cheveux, surtout si vous subissez une chimio. Je voulais développer quelque chose qui rendrait les femmes belles et confiantes. Cela, personnellement, a été très gratifiant pour moi.

Côté maquillage, j’ai un petit visage. J’adore mettre en valeur mes pommettes. Le fard à joues et l’enlumineur sont pratiques. J’aime les couleurs naturelles qui mettent en valeur mon apparence. Je pense qu’un peu d’ombrage sombre va aussi loin. Est-ce que je fais ça tous les jours ? Absolument pas. J’aime garder ma routine simple. Mais je pense qu’il est utile de connaître votre visage avec l’aide d’un maquilleur, car ce sont de tels maîtres. Ils peuvent vous montrer ce qui fonctionne pour vos fonctionnalités – et ce qui ne fonctionne pas. J’ai appris qu’il y a une certaine façon d’appliquer du crayon à lèvres sur mes lèvres et comment ombrer mes yeux. J’aime aussi apprendre de nouvelles astuces sur Instagram. Et avouons-le, vous ne pouvez jamais vous tromper avec un bon éclairage lorsque vous prenez une photo *rires*.

Fox News: Quelle recommandation de style donneriez-vous aux femmes de plus de 50 ans qui veulent se sentir bien, mais qui ne cherchent pas à redevenir elles-mêmes dans la vingtaine ?

Forgeron: Connaissez votre taille et votre forme. Sachez ce qui vous va bien. Ne suivez pas les tendances car le style et le confort sont durables. N’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses devant un miroir pour voir à quoi cela ressemble vraiment sur vous. Connaître votre corps est essentiel pour trouver les bonnes pièces qui améliorent votre style personnel.

Fox News: Que retenez-vous le plus de “Charlie’s Angels ?”

Forgeron: Les filles. Ils étaient le cœur du spectacle. Nous n’avons pas Farrah [Fawcett] et nous n’avons pas David [Doyle]. C’est très triste pour moi. Mais je parle toujours à Cheryl [Ladd] et Kate [Jackson]. Ce lien n’a jamais pris fin. “Charlie’s Angels” était un cadeau. J’étais certainement catalogué et j’ai dû me battre pour certains rôles. Mais ça fait partie de la vie, tu te bats pour ce qui est juste.

Le spectacle m’a ouvert tellement de portes. Je ne pense pas que j’aurais été capable de concevoir une ligne de vêtements sans cela. Je serai toujours reconnaissant pour cela. Je pense que les gens, au début, étaient curieux ou aimaient Kelly Garrett. Mais le produit les a fait revenir pour plus. Ma ligne a toujours du succès. Je suis toujours en train de créer une collection basée sur des pièces que je porterais vraiment tout le temps. Cela me garde constamment inspiré. Je suis une épouse, une mère, une grand-mère, une femme d’affaires et une actrice. Je suis fier de tous ces rôles.

Chaque fois que je pense à nous, je pense à la façon dont c’était un moment d’une telle innocence. Il n’y a pas eu d’améliorations. Chacun avait sa coiffure individuelle. Le maquillage était plus naturel. Nous avions chacun notre propre style. Je pense que les gens ont vraiment répondu positivement à cela. Cela m’a certainement appris que je ne voulais pas perdre qui je suis.

Fox News: Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez parlé à Farrah Fawcett ?

Forgeron: Absolument. Elle dînait chez nous. Elle avait fait ce gâteau au chocolat allemand qui était si délicieux. Farrah me manque. J’avais toujours l’habitude de plaisanter en disant que ses cheveux étaient le quatrième ange. Même avec toute la douleur qu’elle traversait, elle était toujours une étoile brillante. Elle était toujours aussi belle. Son humour était toujours là.

C’était la dernière fois que je l’ai vue. Après cela, ma mère est tombée malade et je suis allé à Houston pendant quatre mois pour être avec elle. Et à cette époque, [Farrah] décédé. Mais je me souviens de cet espoir, qu’elle battrait [her cancer]. Elle était déterminée à riposter. Je garde encore de beaux souvenirs d’elle. J’ai toujours pensé qu’elle était assez incroyable dans la façon dont elle a géré son cancer et comment elle a éclairé les gens à ce sujet. Je chérirai toujours notre temps ensemble.