La star de « Charlie’s Angels », Jaclyn Smith, 76 ans, révèle le secret de cette jeune photo Instagram

Jaclyn Smith sait qu’elle a l’air bien – mais la star a un secret derrière ces caractéristiques paradisiaques.

L’ancienne « Charlie’s Angels » est devenue virale en décembre lorsqu’elle posté une photo d’elle embrassant son fils Gaston Richmond. Beaucoup de ses followers ont souligné à quel point la femme de 76 ans avait l’air plus jeune que la femme de 39 ans.

« Je vais vous dire, c’était une bonne photo », a admis l’actrice Page 6 jeudi.

« Bon endroit, bon moment », a-t-elle partagé. « C’est la chance du tirage au sort. Excellent éclairage. Je suis avec une personne que j’adore mon fils, et c’était une fête de départ, donc mes yeux brillaient probablement de larmes là-bas, pétillant parce qu’il est l’un des êtres humains Je vénère. »

Smith a déclaré que bien qu’elle soit flattée par les compliments, l’image a une signification plus profonde pour elle.

« J’adore ce que cette photo me dit », a-t-elle expliqué. « Cela dit que je suis la femme la plus chanceuse au monde d’avoir un fils comme lui. Comme nous le savons sur les photos, elles reflètent ce qui se passe à l’intérieur de vous, et cette photo reflète toutes les émotions que j’ai ressenties à ce moment-là. »

Smith a noté que les fans se souviennent encore mieux d’elle pour avoir joué Kelly Garrett dans la série à succès, diffusée de 1976 à 1981.

« C’était une époque plus innocente, et les regards n’étaient pas aussi améliorés à l’époque », a expliqué Smith. « Ce n’était pas des extensions de cheveux, c’était : ‘C’est nous’. J’adore le fait que tout n’a pas été retouché. Il y avait de l’intimité et du mystère. Aujourd’hui, tout est connu de tous, et c’est dans votre visage aujourd’hui. La mode était féminine. C’était sexy. Ce n’était pas sexy dans votre visage. Là était un raffinement. »

Ces jours-ci, Smith est occupée à passer du temps avec sa famille, en particulier avec ses deux petits-enfants.

« C’est la meilleure chose de ma vie », a déclaré Smith. « Je les volerais si je le pouvais. C’est difficile à expliquer avec des petits-enfants. C’est comme si vous aviez besoin d’une chambre supplémentaire dans votre cœur. À bien des égards, cela vous motive parce que vous regardez au-delà de vous-même, il ne s’agit plus seulement de vous. Vous savez que vous ‘ Je donnerais tout pour eux. »

En 2018, Smith a déclaré à Fox News qu’elle avait encore de bons souvenirs de son tournage de « Charlie’s Angels ».

« Nous avons eu des rires, nous avons eu tellement de rires », a déclaré Smith à l’époque. « Des anges enchaînés, enchaînés ensemble. Déjeuner ensemble. C’était une éducation et ça m’a ouvert les yeux parce que chaque fille était si unique avec sa propre personnalité et son propre style. Et ce sont mes amis aujourd’hui. Ce lien est ce dont je me souviens vraiment . »

« L’amitié est ce que je chéris de cela », a-t-elle partagé. « L’amitié. Aaron Spelling m’était si cher. C’est quelqu’un qui me manque. C’était un ami personnel, ainsi que le producteur de cette émission et le créateur. Nous avons perdu des gens. John Forsythe, quel gentleman. David Doyle Et bien sûr Farrah [Fawcett]. C’est doux-amer de repenser. »