La star de Channel 4 taquine le retour épique de A Place in the Sun après 14 ans d’absence de l’émission – en disant « c’est dans le pipeline »

ORIGINAL La star de A Place in the Sun, Amanda Lamb, a taquiné un retour épique à la populaire émission immobilière.

Le présentateur de télévision était l’une des stars originales de l’émission lors de son lancement au tournant du millénaire.

Amanda a été la première star de A Place in the Sun[/caption]

Depuis lors, un afflux de stars s’est fait un nom en travaillant sur le programme, notamment Jasmine Harman, Laura Hamilton, Scarlette Douglas et Danni Menzies.

Cependant, Amanda a admis qu’un retour potentiel à l’émission de Channel 4 est « en préparation ».

S’adressant à Express.co.uk, la star de la télévision a déclaré: « A Place In The Sun était incroyable, et je me suis tellement amusé à le faire.

« Je vais peut-être faire quelque chose avec eux cette année, mais je ne peux pas en dire plus ! »

Elle a également confirmé à la publication qu’elle « manquait » le spectacle avant un retour supposé.

Amanda a déclaré: « Ça me manque, bien sûr que ça me manque.

« Il n’y a rien de mieux que de se réveiller le matin et de contempler une belle plage. »

Cependant, en bon nouvelles pour la star, elle ne sera pas trop loin d’une plage grâce à un autre nouveau rôle qu’elle a obtenu.

La présentatrice a révélé qu’elle avait conclu un accord pour être ambassadrice de la marque d’une chaîne d’hôtels sur Instagram.

La star de You Deserve This House, âgée de 51 ans, a ajouté : « La télévision est un excellent jeu d’attente, c’est une sorte de festin ou de famine, vous êtes soit follement occupé, soit non.

«Mais j’ai quelques choses en préparation; Je fais beaucoup de choses sur mon Instagram, j’ai juste un rôle où je vais être ambassadeur d’une chaîne d’hôtels, donc je vais voyager dans de très beaux hôtels.

La star est célèbre pour son travail sur les salons immobiliers[/caption]