La star de Channel 4, George Clarke, publie une photo rare avec sa superbe fille – et les fans disent tous la même chose

La star d’AMAZING Spaces, George Clarke, a partagé un cliché rare avec sa fille sur les réseaux sociaux.

Le bricoleur de Channel 4 peut être vu dans des émissions de rénovation populaires telles que The Home Show et The Restoration Man, la star partageant une photo pas si commune de lui et de sa fille sur Instagram.

L'architecte de télévision George Clarke a partagé un cliché avec sa fille sur son compte Instagram

Diffusant l’image sur la plate-forme de médias sociaux à ses plus de 200 000 abonnés, on peut le voir pointer sur l’image sa fille Iona qui sourit la bouche ouverte.

L’image est sous-titrée: « Dîner avec ma fille incroyablement incroyable Iona #Iona. »

La publication a recueilli plus de 8 000 likes et commentaires de fans sur leur beauté et sur le fait que le « lien entre la fille et le père est spécial ».

Un utilisateur de médias sociaux a déclaré: « Comme c’est adorable et quelle chanceuse d’avoir un super papa comme toi !! »

Un autre a commenté: «Je regardais une de vos anciennes séries d’Espaces incroyables. Votre fille était tellement plus jeune. Profitez de votre fille, les papas ont toujours un lien spécial avec leurs filles.

Beaucoup ont commenté leur ressemblance avec un fan ajoutant : « C’est une mini toi », tandis qu’un second a dit « Doppelganger ».

« Iona est votre double », a ajouté un autre avec d’autres commentaires déclarant: « Deux petits pois dans une cosse! » et « Image crachée ».

L’architecte George a travaillé sur des propriétés pour des chefs comme Jamie Oliver et Simon Fuller dans le cadre de son entreprise avec Bobby Desai – clarke:desai.

Parallèlement à sa carrière dans les affaires et à la télévision, il a écrit plusieurs livres tels que Amazing Spaces et Build a New Life and Home Bible, notamment Kitchen And Dining Areas, Bathrooms et Living Rooms.

La star a commencé à partager plus de photos de sa famille dans les coulisses cette année, avec l’étrange photo de ses trois enfants apparaissant de temps en temps.

George a eu trois enfants avec son ex-femme Catriona Drummond, et avec Iona, ils ont eu Georgie et Emilio.

Amazing Spaces est disponible pour regarder sur All4.

