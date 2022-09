La star de Chakda Xpress, Anushka Sharma, va à un «rendez-vous de petit-déjeuner» avec ses parents, Virat Kohli réagit

Anushka Sharma a téléchargé un certain nombre de photos sur son compte Instagram depuis Harrogate, North Yorkshire. Dans l’une des images qu’elle a partagées, sa mère Ashima Sharma et son père, le colonel Ajay Kumar Sharma, ont également été vus. Le joueur de cricket indien Virat Kohli, marié à Anushka, a commenté les images.

Anushka a écrit: “Rendez-vous avec les parents pour le petit-déjeuner.”

Virat Kohli a laissé tomber des emojis cardiaques dans le commentaire.





Vendredi, Virat a partagé une image d’Anushka Sharma et a déclaré que l’actrice était son monde. Sur la photo, Anushka a l’air magnifiquement enchanteresse dans un t-shirt noir, et Virat a sous-titré le message en l’appelant “Mon monde (avec globe emoji).”

Le mois dernier, Virat Kohli et Anushka Sharma ont été aperçus en train de faire un tour en scooter. Virat conduisait le scooter tandis qu’Anushka montait à l’arrière. Sur son fil Instagram, le célèbre photographe Viral Bhayani a publié une vidéo des deux. Avant cela, Anushka Sharma a laissé tomber quelques adorables images candides d’elle assise sur un banc. S’adressant à Instagram, l’actrice de NH-1 a partagé une série de photos qu’elle a sous-titrées : “Quoi de mieux qu’une belle promenade dans le parc ? Assise sur un banc.”

Sur la première photo, Anushka pouvait être vue assise sur un banc dans une pose formelle, enfilant une tenue beige et montrant son profil gauche à la caméra. Sur une autre photo, l’acteur de Zero a pris une pose décontractée alors qu’il était assis sur le banc. Sur la dernière photo, on peut la voir afficher son joli sourire et un sourire d’une oreille à l’autre.

LIS: Anushka Sharma aime faire du scooter avec son mari Virat Kohli, la vidéo devient virale

Côté travail, Anushka fera son retour au cinéma avec Chakda Xpress. Sharma marquera son retour au cinéma, quatre ans après son dernier film Zero. Le réalisateur d’Aanand L Rai mettait en vedette Shah Rukh Khan en tête.