La star de Chakda Xpress, Anushka Sharma, a récemment emmené sa fille Vamika dans un parc de jeux. Elle est allée sur Instagram et a partagé une photo loufoque d'elle-même.

Sur la photo, on peut la voir portant une tenue décontractée qui lui allait à merveille.

Jeudi, Anushka Sharma a pris sa poignée Instagram après que son mari, le joueur de cricket indien Virat Kohli ait terminé son 71e siècle dans le cricket international lors de la Coupe d’Asie 2022 en cours. Partageant quelques photos de Virat célébrant son 71e siècle sur le terrain, Anushka a écrit un court encore douce légende pour son mari. Anushka a légendé les photos, “Pour toujours avec vous à travers tout et n’importe quoi.” Elle a suivi avec un coeur rouge et un emoji infini.

Sur les photos, Virat a été vu en train de célébrer son siècle pendant le match. Dès que les photos ont été publiées, les amis du couple sont intervenus dans la section des commentaires. L’épouse du joueur de cricket Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma a réagi avec des émojis cardiaques. Virat a également laissé tomber des emojis cardiaques sur le message de sa femme.

Après son 71e siècle dans le cricket international, Virat Kohli a consacré sa tonne à sa femme et à leur fille. “Les deux dernières années et demie m’ont beaucoup appris. Je vais avoir 34 ans dans un mois. Ces célébrations en colère appartiennent donc au passé. En fait, j’ai été choqué. C’est le dernier format auquel j’ai pensé. C’était une accumulation de beaucoup de choses. L’équipe a été ouverte et serviable. Je sais qu’il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l’extérieur », a déclaré Virat après ses manches aux diffuseurs. “Et j’ai embrassé ma bague. Vous me voyez debout ici parce qu’une personne a mis les choses en perspective pour moi. C’est Anushka. Cette centaine est pour elle et pour notre petite fille Vamika aussi. Quand vous avez quelqu’un à côté de vous qui a des conversations mettant les choses en perspective, comme l’a été Anushka… quand je suis revenu, je n’étais pas désespéré. Six semaines d’arrêt, j’étais rafraîchi. J’ai réalisé à quel point j’étais fatigué. La compétition ne le permet pas, mais cette pause m’a permis de profiter à nouveau du jeu. ,” il ajouta.

Pendant ce temps, côté travail, Anushka marque son retour avec le projet Chakda Xpress. Réalisé par Prosit Roy, Chakda Xpress est un biopic sportif basé sur la vie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami, qui sera diffusé exclusivement sur Netflix. L’actrice d’Ae Dil Hai Mushkil jouera le rôle d’une joueuse de cricket pour la première fois de sa carrière et elle a annoncé son retour avec une vidéo d’annonce spéciale début 2022. La date de sortie finale du film est toujours attendue.