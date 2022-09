La star de Chakda Xpress, Anushka Sharma, écrit une note inspirante pour Jhulan Goswami alors que le stimulateur indien se retire du cricket

L’ancienne joueuse de cricket indienne Jhulan Goswami a disputé son dernier match international de cricket contre l’équipe féminine de cricket d’Angleterre dans l’emblématique stade de cricket Lord’s à Londres le samedi 24 septembre. L’équipe indienne, dirigée par Harmanpreet Kaur, a assuré un balayage net et a remporté le match par 12 courses terminant la série ODI comme 3-0.

Anushka Sharma, qui sera vue en train de représenter le stimulateur indien dans le prochain biopic sportif intitulé Chakda Xpress, s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé un tas de photos de Jhulan. En plus des photos, elle a également écrit une note émouvante qui disait : “Une inspiration. Un modèle. Une légende. Votre nom restera à jamais gravé dans l’histoire. Merci @jhulangoswami, d’avoir changé la donne dans le cricket féminin indien .” Jhulan a également réagi à son message et a écrit : “Merci beaucoup” dans la section des commentaires.





Le légendaire quilleur rapide indien a représenté le pays dans 12 tests, 68 internationaux T20 et 203 ODI. Elle a ramassé 44 guichets dans les tests, 255 guichets dans l’ODI féminin et 56 guichets dans le T20I féminin, portant son total de guichets dans le cricket international à 355. Jhulan a le record de prendre le plus de guichets dans les internationaux féminins, la plupart des guichets dans les ODI féminins. et la plupart des guichets dans les coupes du monde féminines.

L’animatrice indienne de 40 ans a fait ses débuts internationaux en 2002 et depuis lors, elle a représenté l’Inde dans cinq Coupes du monde en 2005, 2009, 2013, 2017 et 2022. Avant son dernier match, elle avait déclaré que ne pas gagner le monde La Coupe de la nation sera son “seul regret” dans sa carrière de cricket.

En parlant de Chakda Xpress, le film est dirigé par Prosit Roy qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film d’horreur surnaturel Pari qui mettait également en vedette Anushka Sharma dans le rôle principal. Le film, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée, sera diffusé sur la plateforme OTT Netflix.