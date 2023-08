La star de Celebs Go Dating, Vanessa Feltz, panique alors qu’elle se débat lors du premier événement de mixage dans la nouvelle ouverture de la série

La star de CELEBS GO Dating, Vanessa Feltz, panique alors qu’elle se dirige vers son premier mixeur de la série.

La présentatrice de TalkTV a recommencé à jouer sur le terrain, lors de l’émission E4, après sa séparation d’avec le fiancé tricheur Ben Ofoedu plus tôt cette année.

Vanessa, 61 ans, avait l’air glamour dans une robe droite noire et argentée alors qu’elle assistait à l’événement pour célibataires.

Mais les choses prennent rapidement une tournure très délicate lorsque la star de la télévision populaire a du mal à approcher les célibataires éligibles.

S’appuyant sur l’expert en rencontres Paul C Brunson pour obtenir de l’aide, Vanessa lui dit: « Je sais que tu as dit que je devrais approcher autant d’hommes que possible, c’est ce que tu as dit. »

Paul demande : « Combien en avez-vous approché ?

Vanessa répond : « J’ai approché zéro.

Elle ajoute: « Je n’ai tout simplement pas l’habitude de m’approcher d’un homme que je ne connais pas et de me présenter de cette manière. »

Paul répond : « Tu sais quoi… je t’ai… »

Il tente ensuite de présenter Vanessa aux hommes célibataires, la laissant haletant: « Non. »

La favorite de la télévision, Vanessa, avait précédemment déclaré au Sun qu’elle n’était pas sûre de pouvoir regarder ses efforts en tant que CGD.

Elle a déclaré à propos du tournage de l’émission de téléréalité: «J’ai aimé plonger à nouveau mon orteil dans la piscine de rencontres, ne l’ayant pas fait depuis 17 ans.

« J’ai développé plus de courage à chaque rendez-vous.

« Mais je n’ai jamais regardé une date en arrière ni vu de séquences.

« Je serai en vacances, j’espère, quand il sera diffusé, et je serai très heureux d’être hors du pays. »

Dévastée, Vanessa a annoncé sa séparation du chanteur Ben en janvier après avoir découvert qu’il avait triché lorsque sa fille a reçu un message de sa maîtresse.

Le couple était fiancé depuis 2006.

Cela signifie que Vanessa a rejoint l’émission de rencontres E4 à son maximum, car elle se lance seule à l’âge de 61 ans.

Elle a déclaré: «Après toutes ces années de télé-réalité, on pourrait penser que je gérerais maintenant une sorte de façade.

« Quand quelque chose m’arrive à la télévision, vous pouvez voir quelles sont mes vraies émotions.

« Même si je suppose que je l’ai caché, ce n’est pas le cas, donc ça a été un voyage émouvant. »

Le lot de singletons de cette année comprend la demi-sœur de Kate Moss, Lottie, et les Love Islanders Adam Collard et Chloe Burrows.

Ils sont en bonne compagnie puisqu’ils seront également rejoints par l’humoriste Spuddz et Mark-Francis Vandelli de Made In Chelsea.