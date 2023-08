La star de Celebs Go Dating, Lottie Moss, jure à un rendez-vous et sort en trombe du restaurant dans les moments d’ouverture explosifs de l’émission

La star de CELEBS Go Dating, Lottie Moss, a juré contre son rendez-vous et est sortie en trombe d’un restaurant dans les premiers instants explosifs de l’émission.

Le Sun a révélé en juin que la demi-sœur de Kate Moss, 25 ans, s’était inscrite pour trouver l’amour dans l’émission E4.

Lottie Moss de Celebs Go Dating a juré à son rendez-vous lors de la première de ce soir

Elle est sortie d'un restaurant dans le teaser d'ouverture explosif

Et lors de la première de la série de ce soir, elle n’a certainement pas hésité à trouver le bon homme.

On peut entendre Lottie dire : « Je ne veux pas te parler maintenant. Vous pouvez réellement f ** k off », dans l’aperçu fougueux.

Alors que les choses sont clairement allées au sud avec un espoir, elle et sa co-star Adam Collard ont mis la langue en branle ces dernières semaines après avoir été photographiés à l’aise ensemble.

Adam a rompu son silence en s’adressant exclusivement à The Sun lors de la soirée de lancement de Celebs Go Dating.

Il a déclaré: «Je pense que nous sommes dans une très bonne position en ce moment et vous savez, elle a beaucoup de respect pour moi. J’ai beaucoup de respect pour elle. »

Pendant ce temps, Lottie a également fait l’éloge du garçon Geordie.

Lottie a dit d’Adam : « Eh bien, c’est un gars adorable. Nous nous soucions vraiment les uns des autres.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une romance sur les cartes lors de l’événement, Lottie a répondu: «Il pourrait y en avoir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. »

Plus tôt ce mois-ci, nous avons révélé en exclusivité que Lottie et Adam ont plongé la série dans le chaos en se faufilant à des dates secrètes.

Une source nous a dit : « Ça a été un mélange dynamique et explosif de célébrités et il y a eu une attirance instantanée entre Lottie et Adam. Ils se sont vraiment bien entendus dans les coulisses.

L’initié a ajouté: «Ils ont eu des rendez-vous et ont vu où cela mène.

« Cela a été très amusant mais qui sait si cela durera au-delà du tournage de la série…

« Chaque célébrité de la série est attirée par d’autres célébrités et cette fois ce n’est pas différent. »

Le lot de célibataires à la recherche de l’amour de cette année comprend également l’animatrice de Talk TV Vanessa Feltz, Chloe Burrows de Love Island, le comédien Spuddz et Mark-Francis Vandelli de Made In Chelsea.

Lottie et Adam Collard ont fait parler d'eux ces dernières semaines