La star de Celebrity SAS, Jennifer Ellison, révèle les secrets de l’incroyable troisième perte de poids depuis l’émission

La star de CELEBRITY SAS Who Dares Wins, Jennifer Ellison, s’est ouverte sur sa perte de poids de trois pierres à la suite de son épreuve épuisante dans une émission télévisée.

L’ancienne actrice de Brookside, 39 ans, s’est montrée fière de la série télé-réalité graveleuse de Channel 4, qu’elle a qualifiée de “terrifiante et insupportable”.

Canal 4

La star de Celeb SAS Who Dares Wins, Jennifer Ellison, s’est ouverte sur sa perte de poids de trois pierres après son passage exténuant dans l’émission[/caption]

Au cours de l’épreuve physique et émotionnelle des tâches fixées par les meilleures équipes des anciennes forces spéciales, la favorite de la télé a été forcée de se souvenir de l’horreur de sa maison “se faire tirer dessus”.

Jennifer a raconté comment elle espérait que l’émission l’aiderait à reprendre confiance après l’incident d’horreur.

Elle a récemment posé dans un bikini coloré après sa perte de poids de trois pierres et a dévoilé ses secrets à Closer Magazine.

Parlant de son expérience SAS Who Dares Wins, elle a déclaré: «J’ai perdu une pierre depuis que je l’ai fait.

« Depuis, j’ai perdu plus parce que ça m’a vraiment donné un coup de pied dans le dos, parce que le gymnase m’intimide.

“J’avais peur de la salle de gym, mais après SAS, j’ai dit que si je pouvais faire ça, je pouvais faire n’importe quoi.”

Parlant de sa perte de poids, elle a ajouté : « Je suis descendu à 10 pierres et demie maintenant et je suis au gymnase cinq fois par semaine – je fais un mélange de cardio et de poids.

“Je me sens bien.”

Ses progrès en matière de forme physique surviennent après que Jennifer a complètement transformé son apparence il y a quelques années et a documenté sa perte de poids en ligne avec des fans.

Parlant de sa prise de poids dans le passé, Jennifer a admis: “C’était juste de la négligence de soi… Je suis passée d’une star du West End – j’ai eu le bébé et j’ai eu une dépression post-natale.”

Elle a expliqué : « J’avais eu trois bébés. Je suis marié et heureux et le poids rampe

« Je ne suis pas gêné. Lorsque vous vendez des photos de vous-même, les gens vont être intéressés quand vous n’êtes pas beau. Je ne m’en suis jamais fâché.

« J’étais à Brookside quand j’avais 12 ans, j’ai grandi avec ça. Il faut prendre le rugueux avec le lisse.

Rex

Jennifer a raconté comment sa prise de poids est survenue après avoir souffert de dépression post-natale[/caption]