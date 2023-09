La star de Celebrity SAS, Jason Fox, épouse sa petite amie de longue date, Jules, lors d’une superbe cérémonie à Londres

La star de CELEBRITY SAS, Jason Fox, a épousé sa petite amie de longue date, Jules Hawkins.

Le vétéran des forces spéciales de 47 ans a partagé des photos de leur grand jour. Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Jason Fox (@jason_carl_fox)

Il a écrit : « C’est officiel ! Le nœud est fait et je suis un homme chanceux ! Quelle journée! Bravo à tous nos invités.

Rudy Reyes, co-star de Jason’s Who Dares Wins, a déclaré : « Frère, ils sont fantastiques… Tellement fier de connaître U n The Missus. Grâce à cela, vous améliorez ma vie. De nombreuses aventures incroyables nous attendent, My Man.

Ferne McCann a déclaré : « Oh les gars, félicitations. À quel point êtes-vous beaux tous les deux ? »

Saira Khan a déclaré : « Un grand bravo à vous, belles personnes. »

Tandis que Kerry Katona, Lisa Snowdon, Gemma Atkinson et Ashley Cain ont également présenté leurs félicitations.

Foxy a opté pour un costume vert militaire ajusté et une chemise blanche sans cravate.

Tandis que le documentariste Jules était superbe dans une mini-robe blanche à manches longues et un ourlet à plumes.

Après avoir prononcé leurs vœux à l’intérieur de l’ancien hôtel de ville de Marylebone, le couple s’est rendu dans une calèche blanche Hackney jusqu’à La Goccia, Covent Garden, pour leur réception.

Jason et Jules ont été photographiés pour la première fois en 2016.

L’ancien Royal Marine Commando était auparavant marié à Lucy Culkin, qu’il a épousée en septembre 2011. Le couple a eu une fille nommée Lucy l’année suivante.

Jason partage également une fille avec une femme qu’il a épousée avant Lucy.

Parlant franchement de ses relations passées dans une interview précédente, Jason a déclaré : « J’ai eu deux mariages qui ont échoué – j’aime l’attribuer à la vie militaire, mais ensuite je regarde le dénominateur commun qui est moi. »