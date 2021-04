CELEBRITY La star de Gogglebox, Gyles Brandreth, a révélé l’astuce secrète des producteurs pour détendre les participants avant le tournage.

Le joueur de 73 ans a joué dans l’émission à succès aux côtés de Sheila Hancock et Maureen Lipman.

WENN

Gyles Brandreth avec Sheila Hancock sur Celebrity Gogglebox[/caption]

Questionné sur ce qui se passe dans les coulisses par Esther Rantzen sur elle C’est après la vie, Gyles a admis que les acteurs reçoivent leurs friandises savoureuses préférées, alors ils oublient que les caméras sont là.

Il a dit: «Ils viennent chez vous au début et ils ont installé la caméra dans la pièce, puis s’en vont pendant deux mois.

«Les caméras sont en permanence dans la pièce et on oublie vraiment qu’elles sont là, ce sont de petites caméras discrètes.

« Ensuite, à des heures fixes, vous entrez et vous appuyez sur le bouton et ils ne vous donnent pas le choix entre les programmes, vous regardez ceux qu’ils sélectionnent pour vous, mais vous êtes seul dans le bâtiment et cela vous berce dans ce faux état de relaxation.

Rex

Le joueur de 73 ans dit que c’est un tournage « très amusant »[/caption]

«Ils ont envoyé autour de Deliveroo avec différentes friandises: fish and chips, en effet les éclairs au chocolat, les chips et tout ça.

«Alors ces petites friandises arrivent et elles aiment qu’on vous voie les apporter et vous pouvez entendre ce petit bavardage et ensuite vous prenez les collations ensemble. C’est vraiment amusant. »

Il a été récemment révélé que bien que les stars de la non-célébrité Gogglebox apparaissent chaque semaine dans l’une des plus grandes émissions de télévision du pays, ce n’est pas aussi glamour que vous pourriez le penser.

Le meilleur avantage que les stars auraient tout au long du tournage serait des plats à emporter gratuits tout en regardant les émissions, qui sont un mélange d’émissions en direct et de programmes enregistrés.

Et la nourriture doit permettre aux contributeurs de continuer pendant deux quarts de six heures par semaine auxquels chaque famille est tenue de participer.

Le salaire pour participer au programme ne change pas non plus la vie, chaque ménage recevant 1500 £ par mois.

C’est aux familles de décider de la répartition des frais entre elles.





Les ménages commencent à filmer le vendredi avant qu’il ne soit temps de commencer à couper ensemble tous les meilleurs morceaux les mardi et mercredi suivants.

Jeudi, la voix off de Craig Cash est ajoutée et le montage final est envoyé à Channel 4.