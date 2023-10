La star de Celeb SAS, Teddy Soares, fond en larmes dans des scènes déchirantes alors qu’il « affronte des démons »

La star de CELEB SAS Who Dares Wins, Teddy Soares, fond en larmes alors qu’il affronte ses « démons » dans la série télévisée réaliste.

La personnalité de télé-réalité, 28 ans – qui joue maintenant dans l’émission Channel 4 – est devenue célèbre lorsqu’il est apparu dans l’émission de rencontres ITV2 Love Island en 2021.

La star de Celeb SAS, Teddy Soares, fond en larmes dans des scènes déchirantes

La star de la télévision, 28 ans, s'exprime sur le manque de contact avec sa mère

Il dit à l'équipe « la seule chose qui m'arrête, c'est moi »

Aujourd’hui, Teddy a troqué la villa de Majorque contre l’environnement hardcore du camp Celeb SAS – et dans un clip teaser de ce soir, il semble que le défi physique et émotionnel exténuant l’ait atteint.

Une vidéo publiée sur sa page Instagram le voit fondre en larmes alors qu’il s’exprime sur le manque de contact avec sa mère.

Cela commence avec Teddy, portant son pantalon, emmené dans une pièce sombre pour discuter avec l’équipe des forces spéciales.

Il révèle franchement : « Si vous m’aviez demandé il y a deux ou trois ans, avez-vous besoin de contacts avec votre propre mère, je vous aurais répondu ‘non, je m’en fiche’.

« Si je réponds maintenant mais… je pense que j’en ai juste marre de ne pas connaître cette partie de qui je suis », alors que les larmes commençaient à remplir ses yeux.

On lui a ensuite demandé s’il avait contacté son parent, ce à quoi il a répondu : « Non. Je n’ai tout simplement pas été assez courageux.

« Et je pense que littéralement, la seule chose qui m’arrête, c’est moi. »

Dans la légende de sa vidéo, Teddy a ajouté : « Je m’attaque aux cicatrices que j’ai gardées cachées.

« C’est un processus difficile, mais c’est de là que vient la véritable force. »

Les fans n’ont pas tardé à réagir à la confession brute, l’un d’eux ayant commenté : « Tu peux le faire Teddy. »

Un autre a dit : « Incroyablement fort et courageux », tandis qu’un troisième a ajouté : « Fier de toi ».

Pendant ce temps, s’adressant au Sun avant la nouvelle série, l’ancien candidat de Love Island s’est plaint de la façon dont il s’est retrouvé avec le pied des tranchées, aux côtés de Danielle Lloyd, Gareth Gates et Perri Shakes-Drayton.

En réfléchissant à ses blessures de guerre, il a déclaré : « J’étais en fauteuil roulant tout au long de l’aéroport, donc c’était très douloureux. C’était comme une période de récupération d’une semaine.

« Le pied de la tranchée rendait la marche très difficile. C’était la même chose avec Gareth, Danielle et Perri aussi.

«Lorsque nous sommes sortis pour la première fois, nous avons bien sûr eu une séance de thérapie et des conversations. Mais je ne parvenais pas à surmonter la douleur et cela m’a affecté pratiquement le dernier jour de mon séjour là-bas.

Sur une note plus heureuse, Teddy a révélé en exclusivité au Sun qu’il avait trouvé une romance six mois après sa séparation avec sa partenaire de Love Island, Faye Winter.

S’adressant exclusivement au Sun, il a révélé : « Je suis adoré en ce moment. Eh bien, peut-être que je ne devrais pas dire aimé, mais je vois quelqu’un et je suis vraiment heureux.

« Il est encore tôt et je ne dirai pas de qui il s’agit. Nous prenons juste notre temps et apprenons à nous connaître. Je pense qu’à ce stade, nous nous découvrons et devenons les meilleurs amis, ce qui est vraiment sympa.

Il a poursuivi : « Elle me rend très heureux. Elle est une ambiance totale. Je ne suis pas sûr de devoir dire tout cela car je n’ai jamais parlé d’elle auparavant, mais oui, je l’aime.

« Elle ne le sait peut-être pas mais oui, je l’aime vraiment. »

Teddy teste ses limites émotionnelles et physiques sur Celeb SAS Who Dares Wins

Teddy a déclaré en exclusivité au Sun qu'il avait trouvé un nouvel amour six mois après sa séparation d'avec Faye Winter