La star de Celeb SAS ferme sa marque de maillots de bain après six ans et révèle la raison émotionnelle de son départ

La star de CELEBRITY SAS, Montana Brown, a déclaré aujourd’hui à ses fans qu’elle avait fermé sa marque de maillots de bain après six ans.

L’ancienne star de Love Island, 28 ans, a ensuite révélé la raison émotionnelle de son départ de son entreprise.

Sur Instagram, Montana a écrit : « C’est avec le cœur lourd que Swim Society prendra une pause jusqu’à nouvel ordre.

«Nous sommes une petite équipe de deux personnes et j’aimerais me concentrer uniquement sur le parcours de la maternité pour le moment.

« J’ai adoré chaque seconde passée à posséder une marque, cela m’a mis en contact avec des personnes merveilleuses et belles, alors merci à tous pour votre soutien au cours des six dernières années d’activité. »

La favorite de la télé-réalité, qui apparaît actuellement sur Celeb SAS, a accueilli son premier enfant il y a à peine trois mois avec son fiancé Mark O’Connor.

Depuis, la star partage son voyage dans maternité sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, elle a raconté comment elle avait fondu en larmes lors de l’opération de son fils Jude pour libérer son frein de langue.

Dans une ambiance émotionnelle Instagram post, elle a parlé aux fans de l’état de son bébé, où la bande de tissu attachant la langue au plancher de la bouche est plus courte que d’habitude.

Cela peut donner à la langue une apparence en forme de cœur, mais peut également entraîner des difficultés à prendre le sein de la mère au cours du processus. allaitement maternel processus, que Montana a déclaré avoir vécu.

Montana a déclaré : « Nous avons eu une consultante en lactation hier et elle était incroyable en fait et je suis vraiment contente de l’avoir vue.

« Jude est muet, et je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’elle me dise qu’il était muet.

« J’ai eu quelques problèmes d’allaitement. Juste avec le fait que ça a été assez douloureux depuis le début et ça explique évidemment ça.

« Il a également une attache pour les lèvres, que nous n’avons pas remarquée, donc cela l’empêche de prendre correctement le sein.

« Et donc il va devoir le faire graver au laser. Et je ne sais pas (pourquoi), mais cela me bouleverse vraiment.

