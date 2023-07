L’espoir de LOVE Island, Kodie Murphy, a levé le voile sur une « fausse » partie de l’émission que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir.

Kodie a participé à la série de cette année en tant que bombe Casa Amor et a dévoilé le secret des coulisses.

Instagram

Kodie Murphy de Casa Amor a dévoilé une « fausse » scène[/caption] TVI

On lui a demandé si les garçons faisaient vraiment les valises des filles pour Casa[/caption]

Conformément à la tradition, les fans de l’émission ITV2 ont regardé les garçons OG préparer les valises des filles pour elles après leur disparition à Casa Amor.

Tyrique Hyde a affirmé qu’il n’avait pas mis de bikinis pour Ella Thomas « parce que personne n’a besoin de voir ça », et ils semblaient tous confus quant à l’opportunité d’ajouter des pyjamas.

Une fois les caisses livrées, une Kady McDermott horrifiée a été entendue crier : « Ce ne sont même pas mes vêtements ! Pourquoi a [Zach Noble] mettre ses propres baskets ?!

Mais dans une séance de questions-réponses avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, Kodie a révélé que les scènes avaient été mises en scène – et que les filles ont fini par obtenir les vêtements « dont elles ont besoin ».

On avait demandé à Kodie sur Instagram: « Les filles doivent-elles réellement utiliser ce que les garçons ont emballé pour elles pour Casa ou obtiennent-elles également leur propre cas de ce qu’elles veulent réellement? »

Le spécialiste du marketing des médias sociaux, âgé de 20 ans, a déclaré: « Alors, lorsque les cas se présentent, nous nous disions tous: » Oh mon Dieu, qu’y a-t-il là-dedans? Et évidemment, ils se sont fait si sales.

«Mais ils obtiennent leurs vêtements et les choses dont ils ont besoin. Mais ils doivent attendre, car tout est question de contenu.

En raison du retard, Kodie a déclaré que les filles étaient « devenues folles » car elles étaient sans maquillage pendant un certain temps.

« Ils ne se sont pas maquillés et ils devenaient tous fous », a-t-il poursuivi.

« Alors tous les gars étaient comme, ‘S ***’. Une fille sans maquillage qui n’arrive pas à se préparer, elle est comme sur les nerfs. Alors on avait tous peur et on se disait : ‘M*** qu’est-ce qui se passe ?! »

Kodie n’a pas réussi à trouver une connexion lors de son passage à Casa Amor, il a donc été largué de l’île avec cinq autres bombes.

TVI

Les garçons OG ont été vus en train de faire une valise pour chacune des filles[/caption] TVI

Ils ont ensuite été « livrés » à Casa Amor[/caption] TVI

Kady avait les vêtements de quelqu’un d’autre et les chaussures de Zach – mais Kodie a dit que c’était mis en place[/caption]