Benjamin Noel de LOVE Island – qui était l’un des gars de Casa Amor – est de retour au travail en disant : « J’ai raté mes 5 heures du matin. »

Benjamin possède une entreprise de fitness appelée Bootcamp 42, où il travaille en tant qu’animateur de camp d’entraînement et physiothérapeute.

Benjamin a rejoint la programmation Casa Amor de Love Island 2023 l'été dernier

Benjamin a rejoint la programmation Casa Amor de Love Island 2023 l’été dernier. Cependant, il n’a pas réussi à trouver l’amour et a été contraint de quitter la villa lors du recouplage.

Avant le spectacle, il avait une structure et une routine, auxquelles il est maintenant revenu.

Il s’est rendu sur Instagram avec la légende : « J’ai raté mon heure de 5 heures du matin. Honnêtement, je sais que la plupart penseront « shatapp » que vous êtes un menteur !

« Mais pour moi, me réveiller à cette heure et commencer la journée avec productivité (travail et formation) me procure un énorme sentiment d’accomplissement dès les premières portes.

« Essayez! Essayez de vous réveiller tôt, il n’est pas nécessaire que ce soit à 5 heures du matin, mais à un moment où vous pouvez peut-être accomplir une tâche dont vous avez besoin/voulez faire, avant le travail.

Sur le site Web de fitness de Benjamin, il a déclaré : « Le fitness personnel est ma passion et ma fierté. »

Bien qu’il n’ait pas trouvé l’amour dans la série, il semble être de bonne humeur et faire ce qu’il aime.

En réfléchissant à son passage dans la série, Benjamin a déclaré sur Instagram : « Une chose que j’ai apprise en étant absent sur Love Island, à quel point il est bon de vivre l’instant présent sans processus de réflexion, autre que d’admirer ce qui est juste devant vous. .

« J’aime le moment autant que je peux, quelle que soit sa forme ! Je ne m’attendais pas à être là JAMAIS! »

Benjamin possède une entreprise de fitness appelée Bootcamp 42, où il travaille en tant qu'animateur de camp d'entraînement et PT.

Bien que Benjamin n'ait pas trouvé l'amour dans la série, il semble être de bonne humeur et faire ce qu'il aime.

Benjamin a désormais repris son « travail normal »