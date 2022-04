La star de « Carrie » Piper Laurie se souvient de s’être liée d’amitié avec Paul Newman et Rock Hudson : « J’ai apprécié chaque instant »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Piper Laurie foule le tapis rouge, où elle se sent comme chez elle.

Le triple nominé aux Oscars, qui a mené une carrière de plusieurs décennies à Hollywood, est honoré au 13e Festival annuel du film classique TCM à Hollywood du 21 au 24 avril. Les participants pourront voir la femme de 90 ans présenter deux de ses films, « Has Anybody Seen My Gal » de 1952 et « The Hustler » de 1961. Ces films ont associé Laurie à Rock Hudson et Paul Newman, deux acteurs qui ont changé sa vie à jamais.

Laurie a parlé à Fox News Digital de ce que c’était vraiment de travailler aux côtés de deux hommes de premier plan recherchés, de ce qu’elle ressent à propos de l’adaptation cinématographique de 1976 de « Carrie » de Stephen King et pourquoi elle a mangé des fleurs pour la presse.

Fox News: Vous avez travaillé avec Paul Newman sur « Until They Sail » de 1957 et « The Hustler » de 1961. Quelle a été votre première impression de lui ?

Piper Laurie : Nous avons eu des rôles plus petits dans « Until They Sail », et nous n’avons jamais eu de vraie scène ensemble. On ne s’est jamais vraiment parlé. Cela a changé, bien sûr, avec « The Hustler ». C’est alors que j’ai été vraiment confronté à cette beauté, à ces yeux spectaculaires.

Nous étions assis l’un en face de l’autre dans une salle de répétition et je me suis souvenu qu’il m’avait coupé le souffle. Il avait ce beau, beau visage intelligent. Nous avons lu les scripts ensemble, et cela m’a un peu calmé. J’ai alors réalisé qu’il n’était qu’un être humain comme nous tous *rires*. Et le script était tellement, tellement bon. C’était facile de s’identifier à cela, pas seulement à la beauté qui était devant moi. Et c’était un travailleur acharné. Il avait ce grand désir d’être un bon acteur.

Fox News: Quel est votre souvenir préféré de la réalisation de « The Hustler ? »

Laurie : Oh, nous tournions souvent dans cet entrepôt à New York. C’était au bas d’un bâtiment qui était autrefois une sorte d’usine ou de bureau. On m’a donné l’un des petits bureaux comme loge. Paul en a également reçu un. J’avais une petite plaque chauffante que je pouvais utiliser pour mon déjeuner.

Je me souvenais qu’il aimait particulièrement ce genre de soupe qui se présentait dans une enveloppe que l’on mélangeait avec de l’eau et que l’on chauffait. Je pense qu’elles provenaient d’un fabricant européen. C’était assez délicieux. J’avais donc l’habitude de lui préparer de la soupe à l’heure du déjeuner. C’était sympa de profiter de la compagnie de l’autre et de manger cette soupe. Cela m’a permis de m’occuper un peu de lui, ce qui était un élément important de l’histoire que nous dépeignions.

Fox News: Comment avez-vous survécu à ces scènes de baisers avec quelqu’un d’aussi beau que Paul Newman ?

Laurie : Comment ai-je survécu ? *rires* Eh bien, c’était un super cadeau de faire partie d’un film merveilleux et de participer à des moments comme ça. Alors, j’ai apprécié chaque instant.

Fox News: Jackie Gleason faisait également partie du film. Quelle était votre impression de lui ?

Laurie : J’adore répondre à cette question car je ne l’ai jamais rencontré ! La veille du début du tournage, [director] Bob Rossen m’a emmené faire une promenade pour le rencontrer. Jackie Gleason était déjà partie pour la journée. Et ce fut la fin. Je n’ai jamais eu le rencontrer.

Fox News: Vous avez été nominé pour un Oscar, mais vous ne pensiez pas que vous alliez gagner. Pourquoi?

Laurie : Je ne pensais pas que j’étais si bon. Et pour être honnête, j’ai été surpris la première fois que j’ai vu le film avec un public. Cela ne ressemblait tout simplement pas à ce que j’imaginais au départ. J’étais si extrême dans ma réponse à ce moment-là parce que j’y ai investi une grande partie de ma vie personnelle.

Mais la vérité, c’est que j’ai pensé que c’était idiot de ma part d’assister à la cérémonie alors que je ne pensais pas que j’allais gagner. Je ne comprenais pas comment j’avais été nominé pour commencer, et je ne voulais pas me mettre dans l’embarras. Alors, je suis resté à New York dans l’appartement de ma belle-mère.

Au lieu d’aller aux Oscars, ma belle-mère, mon mari et moi avons eu un bon petit dîner et l’avons regardé. Je me souviens quand ils ont annoncé mon nom. Mon visage est devenu vraiment chaud. Je savais que je rougissais comme je le faisais à l’école. Oh, j’étais ravie de ne pas y être allée. Je n’aurais pas pu survivre à ça ! Et bien sûr, je n’ai pas gagné. Pas avec la performance de Sophia Loren. Je veux dire, mon Dieu, était-ce même un débat?

Fox News: Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à « A quelqu’un vu ma copine » de 1952 ?

Laurie : Eh bien, la première chose qui me vient à l’esprit est Charles Coburn parce qu’il était tellement chou ! Il n’aurait pas pu survivre aujourd’hui car il adorait pincer les dames, et il devait le faire quand il le voulait !

Et bien sûr, Rock [Hudson]. Nous étions amis depuis plusieurs années à ce moment-là. Nous avons fait notre premier test d’écran ensemble chez Universal, et nous étions tous les deux signés. Nous sommes devenus amis rapidement. Il avait l’habitude de venir dans mon appartement et de manger les repas que ma mère cuisinait. Ma mère adorait cuisiner et Rock adorait manger sa nourriture *rires*. Nous étions de si bons amis, donc ce fut une belle expérience.

Fox News: Comment ça s’est passé avec Rock Hudson ?

Laurie : C’était merveilleux. Nous étions plus que des amis – nous étions des compagnons d’action. Nous avons travaillé ensemble pas mal de fois. Je me souviens que le premier était pour un test d’écran que nous avons tous les deux fait ensemble. Il y avait cette scène d’amour passionnée. J’étais mal choisi, mais je suppose que le studio essayait de comprendre ce qu’ils pouvaient faire avec moi. La ligne pour la scène était un peu ridicule, mais ils nous ont embauchés. Et ils ont continué à nous mettre ensemble dans des films.

Quand je pense à Rock Hudson, son rire me vient à l’esprit. Nous riions tout le temps. Il était terriblement précaire mais tellement doué et magnétique à regarder. Je me souviens de lui marchant à l’entrée de l’intendance d’Universal. Il se tenait juste là et cela seul vous a coupé le souffle. Il était ce grand gars avec un corps parfait et un visage parfait. Il était tout un spectacle. Il est né pour être une star de cinéma. Et il y avait ce sourire derrière ses yeux, qui était réel. Mais il aimait rire plus que tout. Et c’était un ami si dévoué.

Fox News: Vous avez eu de la chance d’avoir travaillé avec de si belles co-stars.

Laurie : Oui! *des rires*.

Fox News: Une jeune génération se souvient de vous depuis « Carrie » de 1976. Que pensez-vous de ce film aujourd’hui ?

Laurie : Je pense que c’était un film formidable. Au début, je ne savais pas si c’était une comédie ou quoi. Je me suis rappelé que j’avais essayé certaines choses pendant la répétition, et on m’a dit : « Piper, je ne pense pas que tu puisses faire ça. Tu vas rire ! Nous étions tous censés prendre cela au sérieux. Mais j’ai joué mon rôle très grand et flashy. Et je suppose qu’à certains égards, cela s’est avéré être drôle. Je dirai que les amis de ma fille étaient très jeunes et facilement effrayés. Quand ils venaient me rendre visite, ils ne me regardaient pas en face ! Ils allaient directement dans sa chambre *rires*.

Fox News: Au début de votre carrière, vous étiez connue comme la star de cinéma qui mangeait des fleurs. Quelle est l’histoire derrière cela?

Laurie : Oh, tout cela est venu de mon attaché de presse pour créer de la publicité autour de moi. Qu’est-ce que je savais ? Il a été rapporté que je prenais ces bains de lait. Ils m’ont mis un maillot de bain, m’ont mis dans une baignoire avec ce pichet de lait sur moi. Et puis pour mon premier film [1950’s] « Louisa », il y a une scène où le personnage prépare cette salade de soucis pour la famille.

Cela donna une idée à l’attaché de presse. Il a diffusé ce communiqué de presse à tous les journaux à propos de cette nouvelle jeune starlette qui ne mangeait que des fleurs. Ils ont invité quelqu’un de la presse à s’asseoir avec moi dans l’intendance. Le cuisinier a préparé cette assiette élaborée avec toutes sortes de fleurs et de plantes. Je les ai mangées! Je pensais que c’était pour ça qu’ils me payaient. Ils ne me donnaient certainement pas de rôles d’acteur… J’ai passé environ cinq contrats au cours de la première année.

Fox News: Comment est la vie pour vous aujourd’hui ?

Laurie : C’est très agréable. Je travaille quand je veux. Et quand je ne le fais pas, je fais du pain. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé. Mon père et le père de mon père étaient boulangers, donc je suis né avec ça. J’ai des amis que j’aime. Je n’ai pas d’animal de compagnie, ce que j’aimerais avoir. Avant, je sculptais la pierre, mais je n’ai plus d’atelier.

Fox News: Qu’espérez-vous que le public retiendra de vos films aujourd’hui ?

Laurie : C’est une question intéressante car elle concerne le public plutôt que les films. J’ai fait ce beau film qui n’a pas été beaucoup vu, [1995’s] « La harpe de verre » avec Walter Matthau. C’était un film vraiment magnifique avec un casting adorable. Et Walter était vraiment merveilleux dedans.

Il y avait beaucoup d’acteurs formidables. Et il y avait une très belle partie pour moi. Je suis vraiment fier de ce film. J’aimerais que plus de gens le voient… J’ai fait beaucoup de parties. Certains étaient adorables, d’autres que je n’aimais pas. Je pense que le travail que j’ai fait sur scène est le travail dont je suis le plus fier. Bien sûr, c’est facile de dire ça parce que personne ne peut me prouver le contraire en ce moment !

Fox News: Quel conseil donneriez-vous à votre jeune moi qui débute à Hollywood ?

Laurie : Gosh, je pourrais écrire un livre à ce sujet. J’ai écrit un livre, mais je ne pense pas qu’il couvre cela. Une grande partie de la vie doit vraiment être vécue. Vous pouvez donner des conseils, mais il n’y a rien de tel que de faire la vraie chose. La seule chose que j’ai entendue maintes et maintes fois dans ma vie était: « Vous devez être prêt à travailler très dur. » Et j’ai fait. J’aime travailler dur et j’ai toujours voulu être bon. J’ai toujours voulu que le travail soit bon.