La star de Call The Midwife réconforte Helen George et s’exprime sur sa séparation d’avec sa co-vedette de sept ans

Les fans de CALL the Midwife ont récemment appris la nouvelle dévastatrice selon laquelle l’actrice Helen George et sa co-star Jack Ashton s’étaient séparés après sept ans ensemble.

Le duo travaillait ensemble depuis de nombreuses années, Helen rejoignant la série en 2012 en tant que Trixie Franklin et Jack en 2014 en tant que Tom Hereward. Il est ensuite parti en 2018.

Helen George et Jack Ashton l'ont appelé après sept ans

Elle a partagé la nouvelle et a déclaré: « Il y a quelques mois, nous nous sommes séparés.

« Nos deux belles filles restent au centre de l’attention, et je demande respectueusement la confidentialité pour ce prochain chapitre. »

Il a maintenant été révélé que sa co-star de Call the Midwife Stephen McGann, qui a joué le Dr Patrick Turner dans le drame de la période de la BBC également depuis 2012, est à ses côtés pour la réconforter.

S’adressant au Daily Mail, l’acteur a déclaré: « Nous sommes tous comme une famille. Helen va bien, j’aime Helen et Jack.

Stephen est marié à la scénariste de la série Heidi Thomas.

Une source a également affirmé avoir des nouvelles d’initiés et a déclaré à la publication: « La décision d’Helen et Jack de mettre fin à leur relation a été à l’amiable, et personne d’autre n’est impliqué, ils viennent de se séparer en tant que couple.

« Ils sont tous les deux incroyablement déterminés à travailler ensemble pour être les meilleurs parents possibles pour leurs deux filles. »

Helen et Jack ont ​​des filles, Wren et Lark, ensemble.

Le couple aurait commencé à se fréquenter après avoir filmé ensemble le spécial de Noël de l’émission en 2016.

Helen est arrivée sixième de la 13e série de Strictly Come Dancing, en partenariat avec le danseur professionnel Aljaz Skorjanec.

Depuis qu’il a quitté Call the Midwife, Jack est apparu dans Casualty et Waterloo Road.

Call the Midwife reviendra ce Noël sur BBC One.

