La star de Call The Midwife, Helen George, partage des clichés très rares de ses filles lors d’une journée à la plage

APPEL L’actrice sage-femme Helen George a partagé de très rares clichés de ses deux filles à la plage.

L’actrice, 39 ans, est maman de Wren Ivy, six ans, et de Lark, 22 mois, avec son ex-partenaire et co-star Jack Ashton.

Helen George a partagé une photo de ses filles rarement vues, Wren et Lark, à la plage

Helen a montré ses mèches brunes, très loin de Trixie Franklin

Helen garde sa vie de famille privée sur les réseaux sociaux, mais a donné à ses fans un aperçu des derniers mois avec une série de magnifiques clichés de famille.

La star de la série dramatique à succès de la BBC a sous-titré son album Instagram « Un été d’amour » et parmi les images se trouvaient de jolis clichés de ses deux enfants profitant d’une journée au bord de la mer.

Même si elle n’a pas montré les visages de ses filles, les deux hommes ont été vus de dos, portant des robes d’été et regardant un planeur planer au-dessus des vagues.

Wren a de longs cheveux roux, tandis que Lark a des boucles blondes.

Un autre cliché montrait Lark regardant à travers une clôture, tandis que Wren modélisait un chapeau de paille dans un autre.

Wren est également clairement un fan du succès de Netflix mercredi alors qu’Helen a publié une image du gâteau effrayant du jeune, sur le thème du membre de la famille Addams, pour son récent sixième anniversaire.

D’autres plans de l’album montraient Helen avec ses longs cheveux bruns, très loin de son personnage Trixie, qui arbore des mèches blondes peroxydées.

Helen a montré son physique tonique alors qu’elle se photographiait dans la salle de sport portant des vêtements de sport violets.

L’actrice a clairement mis quelques mois difficiles derrière elle puisqu’elle et Jack, qui joue le révérend Tom Hereward dans la série d’époque, ont annoncé leur séparation en juillet.

Ils étaient ensemble depuis sept ans et sont devenus un objet en 2016.

Helen a déclaré dans un communiqué : « Il y a quelques mois, nous nous sommes séparés.

« Nos deux belles filles restent au centre de l’attention et je demande respectueusement le respect de l’intimité pour ce prochain chapitre. »

Auparavant, Helen était mariée à l’acteur Oliver Boot de 2011 à 2015.

Helen telle qu'elle apparaît dans Call The Midwife

Wren, la fille d'Helen, a célébré son sixième anniversaire avec un gâteau sur le thème d'Addams mercredi

Helen a pris un selfie pendant qu'elle s'entraînait à la salle de sport