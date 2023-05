La star de Busty Big Brother, Lisa Appleton, va sans soutien-gorge et semble presque méconnaissable après la chirurgie

Lisa Appleton de BIG Brother plaisante en disant qu’elle aime se sentir libre alors qu’elle n’a plus de soutien-gorge.

La présentatrice a souligné qu’en plus de perdre son soutien-gorge, elle avait perdu son décolleté « habituel aux gros seins ».

Vêtue d’une combinaison en lin blanc impeccable boutonnée très bas, Lisa a enfilé une paire de lunettes de soleil, prête pour le soleil.

#braless trouvant des soutiens-gorge trop serrés et en sueur appréciant de se sentir libre ‘ mon Cleaverage aux gros seins habituel (SIC) maintenant un écart béant lol « , a-t-elle écrit dans la légende.

Ses followers se sont précipités dans la section des commentaires, avec un écrit: « Tu es incroyable. »

La personnalité de la télévision, 54 ans, a subi une gamme de différents soins du visage afin de lutter contre le vieillissement et d’obtenir un look plus jeune.

Elle a récemment partagé une série d’images horribles dans lesquelles on pouvait la voir avec du sang coulant sur son visage dans le cadre de la procédure.

Lisa pourrait être vue se faire injecter des aiguilles autour de la partie supérieure de la joue en un clin d’œil dans le cadre d’une procédure PRP qui implique que votre propre plasma soit réinjecté dans votre propre peau.

Le traitement naturel vise à maintenir la jeunesse de la star de la télévision et à inverser les signes du vieillissement.

Lisa a également admis avoir une gamme de produits de comblement autour du menton et du visage ainsi qu’un rajeunissement de la peau.

Révélant que sa « peau était fabuleuse » après la série d’injections, elle a fièrement montré son nouveau visage sur les réseaux sociaux.

Lisa arborait une mâchoire plus définie ainsi que des joues plus pleines alors qu’elle regardait des mondes loin de son ancien moi.

Parlant de son nouveau look et des procédures, elle a déclaré : « Au cours des derniers mois, j’ai eu des traitements incroyables.

« Le rajeunissement de la peau et cela a fait une telle différence pour inverser les signes du vieillissement ! »

La star a été traitée par Cheshire Clinical Contour avec deux praticiens vus traiter Lisa en même temps dans l’un des clichés.

Lisa est devenue célèbre dans la série 2008 de Big Brother, diffusée sur Channel 4.

La maman d’un enfant, qui a épousé sa co-star de Big Brother Mario Marconi après le spectacle.

Malheureusement, leur mariage n’a duré que deux ans avant de se diriger vers les tribunaux de divorce.

Instagram

Elle a dépensé une fortune en traitements anti-âge[/caption] Instagram