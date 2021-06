L’acteur Stéphanie Beatriz et son mari Brad Hoss vont dans le sens de la famille. La star de « Brooklyn Nine-Nine » est enceinte de leur premier enfant et a fait l’heureuse annonce au cours du mois de la fierté 2021. Pour les non-initiés, Stephanie s’est révélée bisexuelle en 2016. après trois ans de bonheur conjugal, le couple agrandit sa famille.

Parlant d’embrasser la maternité, Beatriz a déclaré à People : « Je ne pensais pas qu’un partenariat engagé était vraiment pour moi. Je ne pouvais pas vraiment voir d’enfants. Ce n’était pas que j’y étais fermée. C’était plus ça, je Je ne voyais pas vraiment comment un bébé s’intégrait dans la vie que je construisais. »

Stéphanie a également déclaré qu’épouser Brad ne la rendait pas moins étrange. Elle a ajouté: « J’ai pu être mon moi le plus complet et le plus authentique autour de Brad. Il est extrêmement empathique et ouvert. »

L’acteur de « The Light Of The Moon » a ajouté : « Je pense que l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est d’élever un enfant qui comprend que cependant, une personne choisit de façonner sa vie glorieuse qui mérite d’être célébrée. »

Pendant ce temps, côté travail, Stéphanie a terminé le tournage de la huitième et dernière saison de « Brooklyn Nine-Nine » dans laquelle elle joue le rôle de Rosa Diaz. La saison de 10 épisodes devrait débuter cette année le 12 août.

Beatriz sera également vue dans un film intitulé « In the Heights » basé sur la comédie musicale du même nom. Le film devrait sortir ce mois-ci aux États-Unis.