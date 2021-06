Sidharth Shukla, qui profite actuellement du succès de son premier album OTT, « Broken But Beautiful », a récemment visité les plateaux de tournage de « Dance Deewane 3″. Présentée par Raghav Juyal, l’émission de téléréalité basée sur la danse est actuellement jugée par Madhuri Dixit Nene avec les chorégraphes Dharmesh Yelande et Tushar Kalia. Quelques photos de Sidharth ont été publiées sur Internet avec l’aimable autorisation de Tushar qui l’a qualifié de « à la demande générale ».

Sur les photos, Sidharth arborait un beau look vêtu d’une chemise en soie noire et d’un pantalon noir avec une paire de chaussures noires brillantes. Il a complété son look avec un arc blanc délié.

Tout en partageant les photos, Tushar l’a légendé comme « À la demande du public. Êtes-vous excités pour cela ??? Tous deux stylisés par un et un seul @iamkenferns #dancedeewane3 #shoot #sidharthshukla @realsidharthshukla @deepti_n. »

En parlant de « Broken But Beautiful 3 », la série Web a commencé à être diffusée sur ALTBalaji il y a quelques jours. Dans la série, Sidharth fait face à Sonia Rathee. Le spectacle réalisé par Priyanka Ghose met également en vedette Ehan Bhatt, Jahnavi Dhanrajgir et d’autres dans des rôles clés.

Au cours d’une interview exclusive avec DNA, Sidharth a parlé du choix de la série en déclarant: « Quand j’ai lu le script pour la première fois, je pouvais beaucoup m’identifier à Agastya. Il y a eu des moments où j’ai vécu des situations similaires ou ressenti la même chose émotionnellement. Et donc , pour moi, l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai aimé le personnage d’Agastya est qu’il est très réel, très racontable. Il n’est pas parfait mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne le soit et il est en voyage comme beaucoup d’entre nous dans nos carrières respectives et les champs, pour accomplir sa vision dans la vie. »