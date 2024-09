La star de Broadway de « Waitress » et « Into The Woods » avait 48 ans

Dans une triste et étonnante nouvelle, Gavin Creel, l’un des hommes les plus populaires et les plus acclamés de Broadway, est décédé aujourd’hui à Manhattan, deux mois seulement après avoir reçu un diagnostic d’une forme rare et agressive de sarcome. Il avait 48 ans.

Sa mort a été confirmée par son partenaire Alex Temple Ward. Creel avait suivi un traitement au Memorial Sloan Kettering de New York après avoir reçu un diagnostic de cancer en juillet.

L’un des meilleurs artistes de théâtre musical de Broadway, Creel a fait ses débuts à Broadway en 2002 dans le rôle principal de Thoroughly Modern Millie, remportant une nomination aux Tony Awards, un exploit qu’il répéterait sept ans plus tard dans ce qui allait devenir une performance emblématique dans le rôle de Claude dans le Reprise à Broadway en 2009 Cheveux.

De 2012 à 2015, il a joué le rôle de Elder Price dans Le Livre de Mormon, un rôle qu’il reprendrait dans une performance primée par Olivier pour la production de la comédie musicale dans le West End.

En 2017, il a reçu un Tony Award pour son interprétation du rôle de Cornelius dans Broadway’s Bonjour Dolly! en face de Bette Midler.

Ses autres crédits de scène incluent La Cage aux Folles (2004), Elle m’aime (2016), Serveuse (2019), et Dans les bois (2022), parmi tant d’autres. Les crédits TV incluent Histoire d’horreur américaine et Parc centraltous deux en 2021.

