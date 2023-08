La star de Broadway Chris Peluso, acteur dans ‘Mamma Mia !’ et ‘Wicked’, mort à 40 ans

Chris Peluso, un acteur de Broadway connu pour son travail théâtral dont « Mamma Mia! » et « Wicked », est décédé. Il avait 40 ans.

La nouvelle du décès de Peluso a été confirmée par sa famille, selon Playbill. La cause du décès n’a pas été révélée.

« Le talent de Broadway et du West End Chris Peluso est décédé le 15 août… M. Peluso était une co-star et un collaborateur bien-aimé pour beaucoup », a déclaré Playbill.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

La nouvelle dévastatrice survient un an après qu’il a été annoncé publiquement que Peluso avait cessé d’agir pour se faire soigner pour un trouble schizo-affectif.

Peluso a dépeint Sky dans « Mamma Mia! » et a joué le rôle de Fiyero dans plusieurs tournées de « Wicked ».

Le département de théâtre musical de l’Université du Michigan a rendu un hommage particulier à Peluso, qui a fréquenté l’école, après l’annonce de sa mort.

« La famille du Michigan Musical Theatre a le cœur brisé alors que nous annonçons le décès de notre cher membre de la famille / alun, l’aimant, charismatique et divinement doué Chris Peluso… Nos pensées vont à sa famille », a partagé la présidente par intérim Linda Goodrich dans une déclaration à Fox News numérique.

L’année dernière, les amis de Peluso, Rebecca LaChance et Tim Oxbrow, ont organisé une page GoFundMe au nom de la star de Broadway, intitulée « Traitement de santé mentale pour Chris Peluso ».

« Mais comme beaucoup ne le savent probablement pas, Chris souffre de troubles schizo-affectifs. Ce diagnostic a entraîné chez Chris une paranoïa débilitante, ce qui l’a empêché de jouer ces dernières années », a déclaré la page GoFundMe.

« En plus d’affecter sa capacité à travailler dans le domaine dans lequel il a construit sa carrière au cours des 18 dernières années, la santé mentale de Chris a affecté tous les aspects de sa vie. Ces derniers mois, la paranoïa l’a consumé au point qu’il est incapable n’importe quel travail et a dû quitter sa femme et son jeune enfant et retourner en Amérique pour se faire soigner. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les amis de Peluso ont noté que l’acteur n’avait pas d’assurance maladie aux États-Unis et avait été hospitalisé pendant deux semaines. À l’époque, il cherchait un traitement dans un centre de réadaptation en santé mentale pour patients hospitalisés.

« J’espère que cela aidera à faire prendre conscience du fait que tant de personnes souffrent de maladie mentale en silence. On ne sait jamais ce que quelqu’un peut traverser. Soyez gentils les uns avec les autres », avait précédemment partagé Peluso sur GoFundMe.

Peluso est devenu célèbre en 2004 pour avoir été une doublure populaire à Broadway, notamment en couvrant The Balladeer dans la reprise de Tony « Assassins ». Les autres crédits de théâtre de Peluso incluent à la fois Louis et Nicolas dans « Lestat » d’Elton John et les trois rôles masculins principaux dans « Beautiful: The Carole King Musical » – Gerry Goffin, Barry Mann et Don Kirshner – selon Playbill.

Il a également joué dans « Miss Saigon » et « Showboat » à Londres, et a également interprété Nick Arnstein face à Sheridan Smith lors de la tournée britannique de « Funny Girl ». Ses crédits hors Broadway incluent la production de « The Glorious Ones ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Peluso laisse dans le deuil sa femme, Jessica Gomes, leur fille Aria Li Gomes-Peluso et leur fils Caio Lian Gomes-Peluso, selon Playbill.