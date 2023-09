La star de Brighton & Hove Albion est toujours vouée à réussir grâce à son « rythme effrayant et son calme », déclare son ancien coéquipier

L’ailier de Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma, est actuellement l’un des joueurs les plus excitants de la Premier League, et un ancien coéquipier a déclaré que ses compétences pour réussir dans l’élite anglaise étaient évidentes avant même de faire une apparition pour les Seagulls.

Recruté du côté japonais de Kawasaki Frontale en août 2021, Brighton & Hove Albion a immédiatement prêté Mitoma à l’équipe belge de l’Union Saint-Gilloise.

Alors que Mitoma a bien performé lors de la campagne 2021/22, c’est le futur coéquipier de Brighton, Denis Undav, qui s’est vraiment démarqué pour l’Union, marquant 25 buts au total alors qu’ils se disputaient le titre de la Pro League belge. Brighton a signé Undav cet été-là pour 6 millions de livres sterling, Mitoma retournant sur la côte sud après la conclusion de sa période de prêt.

Mitoma terrorise les défenses depuis ses débuts à Brighton la saison dernière (Crédit image : Getty Images)

L’ancien défenseur de Portsmouth, Christian Burgess, faisait également partie de l’équipe de l’Union cette saison-là et explique que même si les fans de Brighton étaient plus enthousiasmés par Undav, il croyait que la capacité de Mitoma déchirerait les défenses de la Premier League. Il avait raison.

« Le rythme de Mitoma est si effrayant, puis son calme, raconte Burgess. QuatreQuatreDeux. « Je me souviens d’avoir parlé à un ami, un fan de Brighton qui était ravi de nous acheter Deniz Undav, et qui lui avait dit : ‘Attends de voir Kaoru Mitoma.’

« J’ai dit qu’il devrait jeter un œil à lui pour son équipe Fantasy ! Je savais qu’il pouvait réussir en Premier League. Je suis tellement ravi pour lui, c’est un garçon formidable. »

Burgess a rejoint l’Union SG en 2020, alors qu’ils étaient encore au deuxième niveau. Refuser une prolongation de contrat à Portsmouth s’est avéré difficile pour le défenseur central, mais il pense avoir certainement pris la bonne décision de carrière.

Christian Burgess a joué avec Mitoma à l’USG (Crédit image : Getty Images)

«Je suis beaucoup plus valorisé ici. Je ne sais pas si c’est parce que je suis étranger ou à cause de mes performances. Je n’ai jamais été installé sous la direction du directeur de Portsmouth.

« J’ai pris plus de responsabilités ici et notre façon de jouer est très différente. Nous jouons depuis l’arrière et c’est beaucoup plus tactique. J’ai aimé jouer au centre d’un trio défensif ici, et cela m’a permis de fleurir.

« Au fil du temps, on se sent de plus en plus comme chez soi. Bruxelles est une ville conviviale. La montée de l’Union suscite beaucoup d’intérêt et Bruxelles est une plaque tournante de la politique européenne, donc on rencontre des gens du monde entier. Je’ J’apprends lentement le français et je commence à mieux communiquer. Je vois définitivement un avenir ici.

