Rege-Jean Page, star de Breakout Bridgeton, dit que l’émission délicate de Netflix est la nouvelle Downton Abbey regorgeant de plus de scandales et de sexe.

L’acteur de 30 ans joue Simon Basset, duc de Hastings dans le drame d’époque raconté par la légende oscarisée Dame Julie Andrews.

L’émission – qui est tombée sur le service de streaming le jour de Noël – explore la vie amoureuse et les mouvements d’une famille dans la Regency England des années 1800.

Produit par la société Shondaland, le cerveau de Grey’s Anatomy, Shondaland, le spectacle a attiré l’attention sur des scènes remplies de sexe et des histoires scandaleuses.







(Image: SplashNews.com)



Mais Rege-Jean dit que tout cela faisait partie du plan lorsqu’il a retiré les couvertures pour discuter de son travail sur l’émission avec BBC Breakfast lundi matin.

Il a dit: « [It’s like] Le frère rebelle de Downton Abbey, un peu plus scandaleux.

«Je pense que l’idée que nous avons eue avec Bridgerton était en grande partie dans les premières conversations, de faire quelque chose de frais, d’excitant et d’entièrement plus amusant, rapide, drôle et glamour qu’auparavant dans le genre de l’époque.»

Avec le spectacle de bals et de débutants, il a poursuivi: «Les danses sont au cœur de la pièce, il y a de la joie dans les danses.







(Image: Images de l’Association de la presse)



«C’est un peu comme Regency Tinder! Il reste un certain balayage agressif mais c’est aussi le seul endroit [the glamorous balls] où les gens sont autorisés à être honnêtes les uns avec les autres, même s’ils sont à la vue de la société.

La star a déclaré qu’il était attiré par le projet pour ses mérites anthropologiques – affirmant que cela lui avait permis de se plonger dans le plaisir et les défauts de l’humanité au fil des siècles.

Il a dit: «Il s’agit de cette suppression quand vous remontez il y a quelques centaines d’années, cela vous permet de vous repenser … Je ne pense pas que les gens aient beaucoup changé.

«Vous mettez des vêtements différents, des corsets et des vêtements restrictifs, et cela vous permet soudain d’explorer les mêmes problèmes que ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

« Des choses comme comment être la meilleure version de vous-même et faire face aux restrictions que la société vous impose … et pas seulement le corset vous met! Et tout cela se fait en boules scintillantes, ce qui le rend un peu plus amusant qu’une journée crasseuse à au milieu de l’hiver! «

L’émission Netflix est basée sur les romans à succès de Julia Quinn sur la famille fictive Bridgerton – et met également en vedette Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphne Bridgerton, la fille aînée de la famille Bridgerton.

Phoebe elle-même fait partie de la royauté de la télévision – elle est la fille de l’icône de Coronation Street Sally Dynevor, qui joue Sally Webster.







(Image: Netflix)



La production de la saison 2 de l’émission à succès est déjà en cours au Royaume-Uni après le tournage de la première série à Londres et dans ses environs entre 2019 et 2020.

La saison 1 a eu un tournage difficile, cependant, lorsque le studio de cinéma original à Londres où le tournage avait lieu s’est avéré criblé d’amiante.

Netflix a été contraint d’abandonner le studio et a poursuivi les propriétaires – qui à leur tour réclament 2,5 millions de livres sterling.